Taiana advirtió por los riesgos de una “plutocracia” en Argentina

El diputado nacional de Unión por la Patria, Jorge Taiana, afirmó que el peronismo “se está moviendo”, en tanto que por otra parte renovó cuestionamientos a la marcha del Gobierno y alertó por el riesgo de una “plutocracia” que trae consigo la reforma electoral promovida por la gestión de Javier Milei.

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“Hay más debate. Hubo tres o cuatro encuentros importantes en una semana: encuentros del Movimiento Derecho al Futuro, encuentros en Parque Norte, actos de la CGT y actos de sindicatos más duros, más firmes, más combativos, como se decía habitualmente. Hay actividad y en varias provincias también está pasando esto”, detalló el legislador.

En este sentido, consignó que “se está moviendo porque hay dos o tres cosas que están claras. Una: en el peronismo tenemos que llegar en unidad. Dos: esa unidad no puede ser solamente formal. ‘Nos juntamos para ganar’, porque eso ya nos pasó y no nos fue bien. Al contrario, terminás paralizado. Porque vos querés una cosa, al otro le parece que no, nadie quiere ceder ninguna parte y terminamos en una parálisis que deja una sensación de frustración en una amplia parte de la sociedad”.

“Entonces tenemos que ir unidos, pero tiene que ser una unidad no solo de fuerzas políticas, sino también un frente social y económico. Tenemos que sumar fuerzas reales, poderes reales”, aseveró el excanciller en declaraciones a Perfil.

Riesgo de plutocracia

“Hubo iniciativas de no financiar la política y los partidos políticos. Una de las propuestas del Gobierno, además de anular las PASO, era desfinanciar parcialmente a los partidos políticos y habilitar el financiamiento privado sin límites”, contextualizó Taiana.

¿Cuál es la consecuencia de eso? Que el gran dinero, la plutocracia, va a terminar gobernando, como pasa en varios países poderosos donde sabemos que esto ocurre. Y eso hay que tratar de evitarlo. No es bueno ni para la democracia, ni para la República, ni para el bienestar en general”, alertó.

“Con Adorni taparon todo”

“Ahora, fijate el caso de los créditos del banco, del que no se habla porque Adorni lo ha tapado todo. Funcionarios de (el ministro de economía, Luis) Caputo hicieron una cosa no menos pícara, pero más astuta. Cambiaron el reglamento del Banco Nación para habilitar a los altos funcionarios —algo que estaba prohibido— a sacar grandes créditos aunque no tuvieran toda la cobertura”, denunció.

Acto seguido, indicó que “después se dieron cuenta de que era un reglamento impresentable y, luego de beneficiarse del mismo, lo eliminaron ¿Para qué lo usaron? Lo usaron para blanquear dinero, comprando departamentos con dinero negro y utilizando el préstamo para hacer un poco de carry trade y ganar unos pesos”.

“Hay todo un problema que requiere un ajuste serio. Porque la consecuencia de la degradación del Estado también aparece después en el avance de políticas o en el apoyo que puede encontrar la destrucción de ese Estado”, anexó el parlamentario peronista.

En tanto, planteó que “Sturzenegger no es solo un señor raro o loco que actúa porque sí, sino que tiene cierto apoyo en un ambiente que cree en eso y que tiene una base real: la pérdida de legitimidad de muchas actuaciones o de funcionarios del Estado”.

“Eso hay que reconvertirlo y superarlo. Y requiere debate. Yo insisto mucho en eso. El peronismo puede ganar las elecciones el año que viene, yo creo que sí, a pesar de lo que dice Caputo, pero para lograrlo tiene que tener un plan y algunos acuerdos mínimos entre distintas fuerzas”, remató.