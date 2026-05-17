“Lo de Manuel no tiene efecto en el Riesgo País”: el fuerte respaldo de Caputo a Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una conferencia de prensa en Casa Rosada junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El foco de la jornada estuvo puesto en la situación judicial de Adorni, salpicado por causas de enriquecimiento y escándalos por nuevas propiedades y viajes al exterior que no coinciden con su patrimonio.

Al ser consultado sobre si este escenario afecta la credibilidad de la Argentina, Caputo fue contundente: “Lo de Manuel no tiene efecto en el Riesgo País”.

#ConferenciaDePrensa 🤥 Caputo blindó a Adorni: “No afecta al Riesgo País”



El ministro de Economía salió a respaldar al jefe de Gabinete en medio del escándalo por su patrimonio y aseguró que las denuncias “no tienen ningún efecto” sobre las inversiones.



📌 “Lo de Manuel no… pic.twitter.com/hixrq83rf5 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 8, 2026

La reacción de los mercados

El titular del Palacio de Hacienda reveló detalles de sus conversaciones con el sector financiero para minimizar la gravedad de las denuncias. Según su visión, los capitales extranjeros no miran la situación procesal de los funcionarios.

“En confianza, un inversor se rió y nos dijo: ‘Miren si yo voy a tomar la decisión de invertir o no por si el jefe de gabinete tiene una almohadilla’”, expresó Caputo, citando la respuesta de un operador privado ante la consulta oficial.

Economía y ruido político

Para el ministro, el escenario económico actual cuenta con una solidez que no debe verse afectada por los cuestionamientos al patrimonio de los integrantes del Ejecutivo. En este sentido, Caputo aseguró que el plan de gobierno no debe modificarse si “hay ruido político”.

Con estas definiciones, la Casa Rosada intentó dar una señal de unidad y blindaje hacia la figura del Jefe de Gabinete, reafirmando que el foco de los inversores se mantiene estrictamente en las variables macroeconómicas y no en las causas judiciales que enfrenta el entorno presidencial.