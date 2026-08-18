El riesgo país perforó los 500 puntos y Javier Milei celebró en redes: “Todo marcha acorde al plan”

En una jornada marcada por el optimismo financiero, el riesgo país de la Argentina registró este lunes una caída histórica al quebrar la barrera de los 500 puntos básicos. El indicador, que mide el sobrecosto que debe pagar el país para financiarse frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, se ubicó en la zona de los 498 puntos, reflejando una mejora sustancial en la percepción de los mercados internacionales.

El descenso se fundamenta en el sostenido rally alcista de los bonos soberanos en dólares, que operaron con ganancias significativas tanto en la plaza local como en Wall Street. Los inversores reaccionaron positivamente a la reciente mejora en la calificación crediticia por parte de agencias globales y a la ratificación del equilibrio fiscal por parte del Palacio de Hacienda.

El mensaje del Presidente en redes sociales

Tras conocerse las cifras del mercado, el presidente Javier Milei utilizó su cuenta oficial en la red social X para festejar el hito financiero. Fiel a su estilo directo, el mandatario compartió una captura de los indicadores de mercado acompañada por una frase contundente: "Todo marcha acorde al plan".

Para el Gobierno, la baja del riesgo país no es solo un dato técnico, sino una validación de su programa económico basado en la desregulación, el fin de la emisión monetaria y el ajuste del gasto público. Desde el entorno presidencial aseguran que este escenario de menores tasas de interés es el paso previo necesario para el regreso de la Argentina a los mercados voluntarios de crédito.

Bonos en alza y confianza inversora

La dinámica de los activos argentinos se vio impulsada por una demanda creciente de los títulos Globales y Bonares. Este movimiento se da en un contexto donde los operadores de Wall Street miran con atención la capacidad de acumulación de reservas del Banco Central y el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Analistas financieros coinciden en que la reducción del riesgo argentino es consecuencia directa de la política de "emisión cero". Mientras el indicador perfore nuevos mínimos, crece la expectativa sobre una posible salida del cepo cambiario en el corto plazo, un reclamo recurrente de los sectores productivos.

Con este nuevo valor por debajo de los 500 puntos, Argentina logra posicionarse en niveles de confianza que no se veían en el país desde hace varios años, lo que el oficialismo interpreta como una señal inequívoca de que la inflación continuará su sendero descendente en los próximos meses.