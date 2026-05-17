Desde la marcha universitaria, Espinoza advirtió que “Milei vive en una Argentina de fantasía”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó este martes junto a la vicegobernadora Verónica Magario y jóvenes universitarios de toda La Matanza de una nueva e histórica Marcha Federal Universitaria en defensa del pleno funcionamiento de la educación superior.

Luego de marchar junto al gobernador Axel Kicillof, intendentes bonaerenses y toda la juventud universitaria Fernando Espinoza expresó que “el pueblo salió a la calle, una juventud maravillosa, imponente, en la Plaza de Mayo y todas las plazas del país”.



Cuando la juventud se moviliza, demuestra que la Argentina está viva y necesita un cambio de rumbo.



Si hay algo que nos llena de orgullo a las argentinas y argentinos es la universidad pública, gratuita y de excelencia académica. Y en La Matanza sabemos mucho de eso. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) May 13, 2026

“Cuando vemos a las y los jóvenes y el pueblo en la calle defendiendo sus derechos, demuestra que la Argentina está viva y necesita un cambio de rumbo”, enfatizó Espinoza.

Orgullo universitario

En otro tramo de su mensaje, manifestó que “si hay algo de lo que estamos orgullosos todas las argentinas y argentinos, es de la universidad pública, gratuita y de excelencia académica, al igual que de toda nuestra educación pública”.

“Y en La Matanza sabemos mucho de eso, porque somos la capital universitaria del Gran Buenos Aires, y, a pesar de Milei, tenemos más de 90 mil estudiantes universitarios en nuestras dos casas de altos estudios: la Universidad Nacional de La Matanza y el Centro Universitario de la Innovación y la Nuevas Tecnologías, más estudiantes universitarios que muchos países limítrofes”, sumó.

Argentilandia

Acto seguido, disparó: “Mientras Milei continúa con decisiones de recorte, de motosierra y de destrucción, nosotros venimos a proponer exactamente lo contrario: más inversión en educación y más construcción de consensos entre todos los sectores de la sociedad”.

“Hoy el mundo ya tiene otro horizonte. A los países ya no se los reconoce por su poder armamentista, sino que son potencia por el nivel de conocimiento de sus ciudadanos. Milei sigue viviendo en una Argentina de fantasía, no ve la realidad, Milei vive en Argentilandia. Sáquese la venda de los ojos, presidente. La Argentina real es la que hoy está en las calles y en las plazas de todo el país”, aseveró el líder de la FAM.

“Esta juventud maravillosa es la verdadera Argentina, por eso vamos a seguir luchando para hacer realidad la Argentina que soñaron nuestros abuelos y dejarles un país mejor a nuestros hijos”, sentenció.