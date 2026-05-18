Javier Milei dio una clase en una universidad privada tras la masiva marcha federal

En medio del fuerte conflicto por el presupuesto educativo, el presidente Javier Milei irrumpió esta mañana en el ámbito académico de una manera inesperada. El mandatario dictó una clase magistral ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés (UdeSA), una de las instituciones privadas más exclusivas del país.

La actividad se manejó bajo un estricto hermetismo y fue calificada por el entorno presidencial como una "conferencia sorpresa". Sin embargo, la lectura política fue inevitable: la visita a una entidad privada se dio a pocos días de la marcha universitaria que llenó la Plaza de Mayo y las principales ciudades del país en reclamo por los fondos para las universidades públicas.

Una clase cerrada y con fuerte impronta económica

El jefe de Estado no estuvo solo. En el estrado lo acompañaron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger —quien además se desempeña como profesor en dicha casa de estudios—, y el rector de la institución, Lucas Grosman.

Ante un auditorio colmado de estudiantes de posgrado, la exposición de Milei se centró técnicamente en los tres ejes que obsesionan al Ejecutivo: teoría monetaria, inflación y el plan de estabilización económica que lleva adelante su gestión. Al ser un evento cerrado a la prensa, los detalles de la disertación trascendieron a través de las redes sociales de los propios alumnos y de los funcionarios presentes.

El contraste con el reclamo por las universidades públicas

La aparición de Milei en San Andrés generó repercusiones inmediatas debido al sensible contexto educativo. La semana pasada, una multitudinaria manifestación federal exigió al Gobierno el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, en un clima de creciente tensión entre los rectores de las universidades nacionales y la Casa Rosada por la caída real de los presupuestos y los salarios docentes.

Desde el entorno presidencial buscaron desmarcar la actividad de la coyuntura política, encuadrándola como un intercambio estrictamente académico. No obstante, el gesto de mostrarse en una universidad privada en este preciso momento fue visto como una señal de ratificación del rumbo oficial frente al conflicto universitario.

Mientras el Palacio de Hacienda insiste en que el equilibrio fiscal no se negocia y que los fondos deben ser auditados, la foto del Presidente rodeado de la élite académica de San Andrés añade un nuevo capítulo a la discusión sobre el futuro de la educación superior en la Argentina.