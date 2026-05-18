“Diego Santilli es el mejor candidato”: el fuerte respaldo de Cristian Ritondo de cara al 2027

La carrera política de cara a las elecciones de 2027 empezó a mover sus primeras fichas en el principal distrito electoral del país. El diputado nacional y presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, ratificó de forma contundente su apoyo a Diego Santilli como el postulante indicado para competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Para el líder de la bancada amarilla en la Cámara Baja, Santilli reúne las condiciones necesarias dentro del espacio para encabezar un cambio de signo político en territorio bonaerense y revertir lo que calificó como la situación de "abandono" que atraviesa la provincia bajo la administración actual. Ritondo definió al legislador como el dirigente más sólido y con mayor voluntad política para dar la batalla electoral en los 135 municipios.

El perfil elegido para la batalla bonaerense

El exministro de Seguridad provincial no escatimó en elogios al momento de fundamentar su postura y marcar la estrategia del partido de cara al futuro cercano.

"Diego Santilli es el mejor candidato para la provincia de Buenos Aires. Es el indicado", enfatizó Ritondo sin dejar lugar a dudas. Según su visión, el conocimiento del territorio y la experiencia electoral previa de Santilli lo posicionan un escalón por encima del resto para aglutinar el voto opositor y transformarse en la principal alternativa frente al oficialismo provincial. Para Ritondo, el dirigente es el encargado de liderar los esfuerzos orientados a recuperar el control de la gobernación en La Plata.

Gestión local primero y una estrategia de unidad amplia

Pese al explícito y temprano respaldo a la postulación de Santilli, Ritondo intentó poner paños fríos a la ansiedad del calendario electoral aclarando que aún "falta mucho" para el cierre de listas y el inicio formal de la campaña.

En ese sentido, el referente legislativo señaló que la prioridad inmediata del PRO debe centrarse en consolidar y mostrar resultados de gestión concretos en cada uno de los municipios gobernados por el espacio. Asimismo, remarcó que para alcanzar el triunfo en los próximos comicios provinciales será imprescindible sellar una alianza amplia que sume fuerzas estratégicas —como La Libertad Avanza— con el objetivo de evitar que el populismo siga siendo una amenaza latente en la provincia de Buenos Aires.