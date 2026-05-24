Durán Barba desaconsejó candidatura de Macri: “Pasó su momento”

El consultor político Jaime Durán Barba, exasesor de Mauricio Macri, afirmó que el líder PRO no tiene chances de ganar en caso de presentarse el año venidero en las elecciones presidenciales, pese a que Javier Milei no tiene la relección asegurada.

“Pasó su momento. A menos que diera otro giro brutal como dio el 2004, no tiene mayor chance”, analizó el gurú ecuatoriano en declaraciones a la señal A24 y resaltó que el empresario “tiene un negativo altísimo”.

Acto seguido, graficó: “Un candidato de la nueva etapa no puede decir que pone un juego de bridge por sobre el partido ¿A qué juega? Al bridge, no a la política”.

“Ha cometido una serie de equivocaciones que nunca se cometieron cuando había un equipo detrás”, sentenció.

La actualidad de Milei

“Hace meses algunos creían que Milei iba a ser reelegido inevitablemente. Creo que ahora eso es una hipótesis”, puntualizó Durán Barba, quien identificó un “riesgo Milei muy fuerte" ligado al deterioro de la imagen presidencial en los últimos meses. “¿Va a ser reelegido? No sé”, disparó.

En cuanto al estilo del primer mandatario, consideró que “está en el límite. Me gusta cuando hace locuras, no cuando da conferencias”.

El efecto Adorni

“Cancelarle ayer”, fue la recomendación vertida por el asesor sobre lo que debería hacer el Gobierno sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.

“Yo creo que él, por lealtad con Milei, debió haber renunciado en cuanto se produjo el incidente. Si le aceptaban la renuncia en cuanto estalló el lío, Milei no estaría tan quemado. Si asesorás a un gobierno, tienes que proteger la imagen del presidente ante todo. Los demás son fusibles”, completó.

