Villarruel apuntó contra Manuel Adorni: “Todos estamos esperando la declaración jurada”

La interna en la cúpula del Gobierno nacional sumó un nuevo y explosivo capítulo. La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al referirse a la compleja situación patrimonial que afronta el funcionario. "Todos estamos esperando la declaración jurada", disparó la titular del Senado, incrementando la tensión dentro del oficialismo.

La fuerte frase fue lanzada en Rosario, donde Villarruel realizó una visita sorpresa para asistir a una misa en la Catedral por el quinto aniversario del fallecimiento de su padre. En ese marco, la vicepresidenta no esquivó el tema del momento y señaló que es sumamente necesario que el jefe de Gabinete rinda cuentas ante la sociedad sobre la evolución de sus bienes.

La investigación judicial que acorrala a Manuel Adorni

Las declaraciones de Villarruel se dan en un contexto sumamente delicado para el coordinador de ministros. La Justicia se encuentra investigando a Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, la cual hace foco en una serie de refacciones millonarias realizadas en su propiedad privada.

#EnriquecimientoIlícito 😯 Villarruel volvió a cruzar a Adorni: “Esperamos la declaración jurada”



La vicepresidenta lanzó una nueva crítica contra el jefe de Gabinete en su viaje a Rosario y profundizó la interna dentro de La Libertad Avanza.



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El expediente judicial tomó especial relevancia tras las declaraciones de un contratista ante los tribunales. Según el testimonio, el funcionario habría construido una pileta con cascada artificial por un valor de USD 245.000. El avance de la investigación busca determinar si los fondos utilizados por el jefe de Gabinete para la compra y la ostentosa remodelación de su vivienda en el exclusivo country Indio Cuá pueden ser debidamente justificados por sus ingresos declarados.

Este conflicto ya había generado rispideces previas en las redes sociales, donde Villarruel le había enviado "dardos" indirectos a Adorni al saludar a un usuario con la irónica frase "una cascada de éxitos", en clara alusión a la polémica obra.

Distancia de la interna y un mensaje para la quinta de Olivos

Al ser consultada por los cronistas respecto a las recurrentes internas y disputas de poder dentro de La Libertad Avanza, la vicepresidenta buscó marcar una clara línea divisoria respecto de sus funciones y las del entorno presidencial.

Villarruel remarcó que ella se mantiene enfocada exclusivamente en su labor institucional dentro del Senado de la Nación. En una definición política de alto impacto, sentenció que "las explicaciones las tiene que dar el presidente, su hermana o las personas mencionadas en los casos", dejando la responsabilidad de las respuestas públicas y judiciales en manos de Javier Milei, Karina Milei y el propio Adorni.