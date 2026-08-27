Conmoción en Chascomús: qué reveló la autopsia realizada a Kevin Martínez

Chascomús no sale del estupor tras la muerte de Kevin Martínez, un joven de 15 años que murió dos días después de protagonizar un accidente de tránsito y recibir una brutal agresión por parte de un vecino.

El hecho ocurrió el martes 12 de mayo, en las calles Jacarandá y Julián Quintana, cuando Kevin viajaba como acompañante en una moto conducida por un joven de 17 años.

Según las primeras reconstrucciones, circulaban a alta velocidad cuando chocaron de costado contra un Ford Ka manejado por una muchacha de 25 años, colisión que fue captada por una cámara de seguridad y cuyas imágenes salieron a la luz en las últimas horas..

El conductor de 17 años, por sus lesiones, fue trasladado primero al hospital mientras Kevin quedó en el lugar. Más tarde fue esposado y, mientras se encontraba en una camilla, se acercó Leandro Edgardo Marzzellino, de 50 años, y lo atacó de manera brutal.

#JusticiaPorManoPropia 🚔👊🏼 Chascomús: confundieron a un chico con un ladrón, lo golpearon brutalmente y murió



Kevin, un adolescente de 15 años, fue atropellado mientras iba en una moto tras una persecución. En la camilla, y mientras era asistido por el SAME, un vecino lo… pic.twitter.com/ApCnkfZZ1y — ANDigital (@ANDigitalOK) May 18, 2026

Según los videos difundidos, Marzzellino le colocó la rodilla en el cuello, lo ahorcó y le propinó varios golpes en la cabeza mientras el adolescente estaba indefenso. Kevin fue trasladado a un sanatorio porteño, aunque llegó inconsciente y casi sin reacción.

Así las cosas, los médicos le informaron a la familia que presentaba lesiones irreversibles en la cabeza. Falleció horas más tarde.

La palabra de la madre de Kevin

Este lunes, familiares, amigos y vecinos realizaron una manifestación en Chascomús para exigir justicia. Frente a la comisaría local, la madre del joven aseguró que “el video del momento habla por sí solo”.

“El porqué del ataque no sé y es algo que se podría haber solucionado. Lo que pasa hoy no tiene solución, le arrebató la vida a mi hijo. No se conocían”, anexó en diálogo con TN.

Del mismo modo, indicó que “el video muestra cómo él se maneja por el lugar, sin ninguna alteración y pensó en qué momento golpear a mi hijo, que fue cuando lo esposaron y no podía defenderse. Estamos esperando el resultado de la autopsia”.

“Todavía no entiendo la falta de interés sobre la vida de mi hijo de esas personas uniformadas que estaban ah. Si ellos actuaban, mi hijo hubiera llegado al hospital”, cerró.

La autopsia

El martes se conoció el informe preliminar de la autopsia de Kevin y confirmó que el joven de 15 años murió por “politraumatismos” y una “hemorragia interna”.

De todas maneras, no se pudo establecer aún si el deceso fue consecuencia directa del impacto del accidente o de la golpiza posterior que recibió por parte de Leandro Marzzellino.

#INVESTIGACIÓN 🚨⚖️ Conmoción en Chascomús: qué reveló la autopsia de Kevin Martínez



La investigación por la muerte del adolescente de 15 años sigue sumando datos clave y crece el impacto social en la ciudad.



📌 La autopsia confirmó lesiones compatibles con un fuerte… pic.twitter.com/53fTTubXcp — ANDigital (@ANDigitalOK) May 20, 2026

La titular de la UFID N.º 9, Daniela María Bertoletti Tramuja, investiga los hechos y espera el resultado final de la autopsia para resolver si pide la detención del hombre que golpeó al menor.

La pericia sostiene que el cuerpo de Kevin “presenta politraumatismos de importancia que afectan fundamentalmente el tórax, produciendo un importante sangrado a ese nivel”.

“La lesión más grave la constituye la fractura múltiple de los huesos del cráneo, que determinan una lesión que, debido a su magnitud, resulta idónea para producir la muerte del individuo”, precisa.

En cuanto al mecanismo de producción, “es compatible con el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa que bien pudo haberse provocado por el mencionado choque, siendo la intensidad del impacto importante para producir las fracturas craneales descriptas que tienen indudablemente origen en ese traumatismo en la zona”.

Resta mencionar que el abogado que representa a los padres, José Equiza, confirmó que insistirán con el pedido de detención de Marzzellino.

Por el momento, la única persona imputada es la conductora del Ford Ka, María Antonella Saint Jean, por homicidio culposo.