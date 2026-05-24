Tensión en la General Paz: un ministro de Kicillof quedó en medio de incidentes con la Policía

Una masiva movilización contra las políticas económicas del Gobierno nacional derivó este miércoles en serios incidentes sobre la Avenida General Paz. El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el intendente de San Martín, Fernando Moreira, quedaron en el centro de las corridas y los forcejeos cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para evitar el corte total de la traza vehicular.

La protesta, que se concentró a la altura de la estación Miguelete y el partido de San Martín, fue convocada por el colectivo “Ni una PyME menos” junto a distintas organizaciones gremiales como ATE. La jornada transitaba bajo carriles normales hasta que los manifestantes intentaron avanzar sobre la calzada, momento en el que el personal policial avanzó para dispersar a la columna, desatando escenas de extrema tensión que finalizaron con al menos dos policías heridos.

#Crisis 🏭📉 Gremios marcharon por el cierre de la PyME número 25 mil



Organizaciones sindicales y empresarios denunciaron un “daño social irreparable” por la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.



📌 La protesta se realizó sobre General Paz y San Martín

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Forcejeos, corridas y momentos de extrema tensión

Los incidentes se registraron cuando la columna de manifestantes intentaba regresar hacia el lado de la provincia de Buenos Aires. En ese instante, los efectivos policiales desplegon un operativo de contención que derivó en empujones, golpes y forcejeos directos en los que se vio involucrado el propio funcionario de la gestión de Axel Kicillof.

Testigos presenciales confirmaron que la situación se desbordó rápidamente en medio de los reclamos y las directivas de las fuerzas de seguridad para liberar los accesos. A raíz de los disturbios y el lanzamiento de proyectiles, las autoridades informaron que dos policías resultaron heridos con politraumatismos y debieron recibir asistencia médica.

El duro diagnóstico de Katopodis: "Se declararon enemigos de la industria nacional"

Tras lograr salir de la zona de conflicto, Gabriel Katopodis apuntó con dureza contra la administración central y denunció el impacto del ajuste en el sector productivo bonaerense. El ministro advirtió sobre la gravedad de la situación industrial y aseguró que el Gobierno nacional "se declaró enemigo de la industria nacional".

#Tensión 🔥🚔 Empujones en General Paz: un ministro de Kicillof quedó en medio del operativo



La protesta por el cierre de PyMEs terminó con incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y Gabriel Katopodis quedó en medio de corridas y forcejeos en los que dos policías… pic.twitter.com/dvu1Y2TNac — ANDigital (@ANDigitalOK) May 20, 2026

En declaraciones a la prensa, el funcionario fundamentó la movilización alertando sobre los alarmantes indicadores del sector y trazó un panorama sombrío para el entramado productivo:

Cierre masivo de empresas: Denunció la desaparición de 25.000 pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional como consecuencia de la caída del consumo y la apertura de importaciones.

Destrucción del empleo: Alertó sobre la pérdida de miles de puestos de trabajo genuinos en las fábricas y talleres del conurbano bonaerense.

Falta de diálogo: Cuestionó la ausencia de canales institucionales para atender la emergencia de las PyMEs y la elección de la fuerza pública como única respuesta a los reclamos sectoriales.

La manifestación sobre la Avenida General Paz paralizó el tránsito de la traza que limita la provincia con la Capital Federal durante gran parte de la tarde, transformando la zona en un escenario de alta volatilidad política y social.