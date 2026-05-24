“Nunca produció”: el insólito blooper de un diputado libertario en el Congreso que estalló en las redes

La sesión especial de este miércoles 20 de mayo en la Cámara de Diputados se convirtió en el escenario de un inesperado e incómodo momento que rápidamente inundó las plataformas digitales. El diputado de La Libertad Avanza (LLA) por La Rioja, Gino Visconti, protagonizó un insólito blooper de oratoria que le valió una corrección inmediata en el recinto y una ola masiva de críticas en las redes sociales.

El episodio se desató en pleno debate, mientras el legislador oficialista pronunciaba un encendido discurso desde su banca criticando el funcionamiento de las empresas estatales riojanas bajo el formato SAPEM (Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria). Al cuestionar el uso de subsidios y referirse puntualmente a una fábrica de vidrio manejada por familiares de una senadora, Visconti exclamó: "Nunca produció una sola botella de vidrio".

#Congreso 😂🏛️ “Nunca produció”: el blooper libertario que explotó en las redes



El diputado riojano Gino Visconti (@ViscontiGinoOk) lanzó un furcio en plena sesión y el momento se volvió viral al instante.



📌 Criticaba empresas estatales cuando dijo “produció”

📌 Cecilia Moreau… pic.twitter.com/aGy9gfm9wP — ANDigital (@ANDigitalOK) May 21, 2026

Ante el inaudito furcio gramatical, los murmullos y las sonrisas no tardaron en propagarse por todo el recinto, rompiendo el clima de la sesión legislativa.

Corrección en el recinto y estallido viral

Al escuchar el error de conjugación, la diputada opositora Cecilia Moreau le marcó el yerro de manera inmediata desde los micrófonos advirtiéndole que la forma correcta del verbo irregular es "produjo" y no "produció". El legislador libertario acusó el impacto de la observación en el acto, reconoció el desliz y continuó con su discurso en medio de un clima que ya se había quebrado por completo entre risas e ironías de sus pares.

Minutos después, el fragmento del video comenzó a replicarse a una velocidad descomunal en la plataforma X (ex Twitter) e Instagram, posicionándose entre las principales tendencias nacionales de la jornada bajo las etiquetas #Papelón y #Produció.

Las críticas en redes por su formación académica

El descuido idiomático de Gino Visconti no tardó en alimentar el debate político en las plataformas virtuales. Gran parte de los cuestionamientos y los memes se centraron en los antecedentes académicos del diputado por La Rioja, quien cuenta en su currículum con un título de Licenciado en Administración y un Máster en Business Administration (MBA).

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en contrastar la formación de posgrado del legislador de La Libertad Avanza con su incapacidad para resolver una conjugación básica del tiempo pasado. En paralelo, otros sectores de la comunidad digital vincularon el episodio con la coyuntura nacional, ligando de forma crítica el desliz oratorio con las posturas del gobierno respecto al desfinanciamiento de la educación pública.