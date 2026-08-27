Tailhade sin ambages: “Milei está mal de la cabeza”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade, criticó la media sanción al proyecto de modificación de subsidios a las Zonas Frías y sostuvo que se inscribe en la mecánica libertaria de “sacarle derechos a la gente, avanzar sobre conquistas que hemos tenido como pueblo en los últimos años” con un “Congreso acostumbrado a ser verdugo del pueblo”. También puso en duda la salud mental del presidente, Javier Milei.

Menos subsidios, tarifas más caras

“Es un impuestazo impresionante justamente cuando arranca el invierno y es cuando más se consume gas en los hogares. Ratifica que el Gobierno no tiene ningún interés en mejorar la calidad de vida, solo cumplir las exigencias del FMI”, bramó el legislador peronista.

Asimismo, puso de relieve que “estos canallas están llevando a un enfrentamiento entre argentinos. Porque se comprometió el Gobierno a que después de que se apruebe esto, les va a entregar a beneficios a algunas provincias del norte, como Tucumán y Catamarca, con gobernadores y diputados cagones”.

“Les darán un subsidio por zona caliente pero para eso tienen que votar en contra de las provincias alcanzadas por zonas frías”, indicó Tailhade.

¿Dónde está el federalismo de cagar a una provincia para beneficiar a la propia? No hay federalismo, hay provincialismo por las migajas que les va a dar el Gobierno y desde ya les aviso que los van a cagar”, alertó en alusión a los gobernadores aliados de Javier Milei.

#Grave 😱🏛️ Según Tailhade, Milei prometió un subsidio por Zona Caliente a gobernadores que voten en contra de Zona Fría



El diputado de Unión por la Patria volvió a cargar con dureza contra el Presidente y los gobernadores aliados: “Estos canallas están llevando a un… pic.twitter.com/61tjGjX9Ba — ANDigital (@ANDigitalOK) May 21, 2026

La salud mental presidencial

Tras referirse a las dilaciones en la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el diputad peronista sostuvo que la decisión o no de correrlo del cargo debe adoptarse por una persona “emocionalmente estable”.

“Pero estos están en otra vereda, se autoflagelan manteniendo a Adorni. El problema es que el pueblo ve cómo un presidente banca a un tipo que toda la gente se da cuenta que es un corrupto”, describió.

En igual tono, consideró que “está mal de la cabeza, volvió a salir con la defensa de Espert, se cansó de decir que Adorni es un decente, que no lo va a entregar. No es porque Adorni sabe muchas cosas, saber sabe, pero no lo veo saliendo del Gobierno y señalando”.

“Es más un tema emocional del Presidente. Tiene un problema grave de percepción honestidad-deshonestidad. Está mal del mate”, remató.

