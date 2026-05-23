Zurro explotó contra Milei por la Zona Fría: “Pedazo de garca”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, criticó fuertemente al Gobierno nacional y a los legisladores aliados tras la media sanción del proyecto que busca eliminar o reformular el régimen de Zona Fría. El jefe comunal kirchnerista advirtió sobre el devastador impacto económico que la quita de este beneficio tendrá sobre las facturas de gas de los vecinos y acusó a la gestión de Javier Milei de buscar castigar deliberadamente a la provincia de Buenos Aires.

A través de sus redes sociales, Zurro publicó un video grabado a las 8 de la mañana para graficar las bajas temperaturas que ya se registran en el interior bonaerense, mucho antes del inicio formal del invierno, y apuntó directamente contra el Poder Ejecutivo y los bloques legislativos que convalidaron la medida.

Tomé un auto al azar, a todos los garca del Poder Ejecutivo Nacional y a los garca de Diputados que votaron que Pehuajó no es zona fría.



Mirá, son las 8 de la mañana, pedazo de garca. Se ocupan de que Pehuajó no es zona fría y no se ocupan de la cascada de Adorni.



A ver si se… pic.twitter.com/juCDDYP34I — Pablo Javier Zurro (@PJZurro) May 22, 2026

El duro descargo de Zurro en las redes sociales

En la filmación, el mandatario municipal se mostró junto a un vehículo cubierto por la escarcha matinal para evidenciar el clima de la región. "Tomé un auto al azar, a todos los garca del Poder Ejecutivo Nacional y a los garca de Diputados que votaron que Pehuajó no es zona fría", disparó el intendente visiblemente molesto.

Haciendo foco en las condiciones climáticas locales y metiendo un fuerte condimento de la interna política, Zurro arremetió: “Mirá, son las 8 de la mañana, pedazo de garca. Se ocupan de que Pehuajó no es zona fría y no se ocupan de la cascada de Adorni", explotó el jefe comunal, lanzando una ironía sobre los gastos de los funcionarios nacionales.

El impacto en las tarifas de gas de la provincia

La quita del beneficio de Zona Fría afectaría de manera directa a 94 municipios bonaerenses que actualmente reciben descuentos en sus componentes tarifarios debido a las condiciones climáticas adversas durante los meses más fríos del año. El régimen vigente contempla reducciones de entre el 30% y el 50% en las boletas residenciales.

Según los especialistas, la eliminación de este subsidio energético se traducirá en un incremento exponencial en los montos finales a pagar por los usuarios del interior provincial, quienes registran un alto consumo energético por la necesidad de calefacción frente a las temperaturas extremas de la zona agropecuaria.

Para el jefe comunal de Pehuajó, la iniciativa legislativa representa "un golpe directo al bolsillo de los vecinos" y forma parte de un esquema de quita de recursos orientado a asfixiar las finanzas y la infraestructura de los distritos del territorio bonaerense.