El Gobierno envía un nuevo paquete de leyes al Congreso: qué reformas incluye

El Gobierno nacional ratificó su intención de acelerar el ritmo de las reformas estructurales en el ámbito legislativo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este viernes por la tarde que el Poder Ejecutivo enviará en lo que resta de la jornada un nuevo paquete con cuatro proyectos de ley al Congreso de la Nación.

La iniciativa, coordinada en las últimas horas entre el ministro coordinador y el presidente Javier Milei, contempla reformas de fuerte impacto institucional, económico y regulatorio: la Ley de Ludopatía, el Súper RIGI, la Ley de Lobby y modificaciones sustanciales a la actual Ley de Etiquetado Frontal.

En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley:



- Ley de Ludopatía

- Super RIGI

- Ley de Lobby

- Etiquetado Frontal



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 22, 2026

“En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, Super RIGI, Ley de Lobby, Etiquetado Frontal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, detalló Adorni a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, confirmando el tercer gran paquete de reformas del período de sesiones ordinarias.

Las cuatro reformas que ingresan al Parlamento

El temario diseñado por la Casa Rosada abarca demandas de la agenda social y guiños directos al sector corporativo y de inversión:

Super RIGI: Se trata de una ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. El proyecto busca extender y blindar los beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para aquellas empresas que comprometan capitales de gran envergadura en el país.

Ley de Ludopatía: Una normativa orientada a regular el mercado de las apuestas —con especial foco en las plataformas virtuales y los jóvenes— para establecer mecanismos de prevención contra la adicción al juego.

Ley de Lobby: Apunta a regular la gestión de intereses privados ante los funcionarios públicos, transparentando y registrando de forma obligatoria las audiencias y encuentros con representantes sectoriales.

Etiquetado Frontal: El oficialismo propone modificar la ley vigente para flexibilizar o acotar las exigencias técnicas impuestas a las empresas de alimentación en la colocación de los octógonos negros informativos.

Por su parte, fuentes oficiales confirmaron que la reforma a la Ley de Sociedades, originalmente prevista para esta tanda, fue postergada para la próxima semana.

El oficialismo busca consolidar la iniciativa legislativa

La presentación de este paquete de leyes no es casual. Ocurre al cierre de una semana políticamente favorable para La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. La Cámara de Diputados blindó al jefe de Gabinete al rechazar el pedido de interpelación de la oposición, y en paralelo, el oficialismo logró darles media sanción a dos proyectos de fuerte peso político y fiscal.

Por un lado, avanzó la Ley Hojarasca, el proyecto impulsado para derogar cerca de 70 leyes consideradas obsoletas o redundantes. Por el otro, se aprobó la reforma del régimen de Zona Fría, una medida que recorta los subsidios al consumo de gas residencial en diversas provincias del país, permitiendo un millonario ahorro para el erario público.

Con este nuevo paquete de cuatro leyes, la administración central busca retener la iniciativa política, marcar la agenda del Parlamento y forzar a las distintas bancadas aliadas y dialoguistas a discutir reformas de fondo de cara al próximo mes.