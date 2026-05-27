Chascomús: detuvieron al hombre que golpeó al menor que murió tras un choque

La Policía arrestó a Leonardo Marzzellino, el hombre de 50 años acusado de haber golpeado a Kevin Martínez en Chascomús. Se trata del joven de 15 años que se encontraba en una camilla luego de un siniestro vial ocurrido el pasado 12 de mayo y perdió la vida tras el hecho.

La autopsia reveló que el menor falleció por múltiples fracturas de cráneo compatibles con un impacto de gran intensidad.

La causa fue recaratulada como “homicidio en grado de tentativa con dolo eventual”, por el hecho ocurrido en la localidad bonaerense de Chascomús, tras el impacto vehicular que protagonizaron el adolescente y el acusado.

#JusticiaPorManoPropia 🚔👊🏼 Chascomús: confundieron a un chico con un ladrón, lo golpearon brutalmente y murió



Kevin, un adolescente de 15 años, fue atropellado mientras iba en una moto tras una persecución. En la camilla, y mientras era asistido por el SAME, un vecino lo… pic.twitter.com/ApCnkfZZ1y — ANDigital (@ANDigitalOK) May 18, 2026

La captura

Marzzellino quedó aprehendido durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre la calle Jacarandá al 67, a metros de donde se produjo el accidente. Allí secuestraron además un teléfono celular y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la supuesta golpiza.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por Jonatan Bianchi, tío de Kevin, donde sostuvo que el menor viajaba como acompañante en una moto conducida por Sebastián Mansilla, de 17 años, lo que desencadenó en el siniestro vial en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana.

Martínez murió al día siguiente en un centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires.

#INVESTIGACIÓN 🚨⚖️ Conmoción en Chascomús: qué reveló la autopsia de Kevin Martínez



La investigación por la muerte del adolescente de 15 años sigue sumando datos clave y crece el impacto social en la ciudad.



📌 La autopsia confirmó lesiones compatibles con un fuerte… pic.twitter.com/53fTTubXcp — ANDigital (@ANDigitalOK) May 20, 2026

Antecedentes

Marzzellino, dedicado según registros oficiales a la venta en minimercados, tiene un frondoso historial de antecedentes penales.

Aparece vinculado a un expediente por abuso sexual con acceso carnal iniciado en 2023; a una causa por daño y lesiones leves de abril de 2024; a un episodio de violencia familiar registrado el 6 de abril de 2009; y a otros dos procesos por daño y lesiones leves, uno abierto el 27 de marzo de 2009 y otro de junio de 2010.