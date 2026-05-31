“Lo puedo llevar de esclavo”: turista argentino detenido en Brasil por enviar mensajes racistas

Un turista argentino de 63 años fue detenido en el estado brasileño de Minas Gerais acusado de fotografiar y filmar a un niño de 7 años durante un viaje en tren y de enviar mensajes de contenido racista a través de WhatsApp, en los que hacía referencia al menor como un “esclavo”.

El hecho ocurrió a bordo del tradicional tren turístico María Fumaça, que une las ciudades de Tiradentes y São João del-Rei. Según publicó el diario brasileño O Globo, el hombre habría tomado imágenes del niño mientras viajaba junto a su familia para celebrar el cumpleaños de su madre.

De acuerdo al relato de los familiares, otro pasajero advirtió a la mujer sobre la actitud del argentino. Al ser confrontado, el sospechoso negó las acusaciones y se resistió inicialmente a mostrar su teléfono celular.

Sin embargo, posteriormente desbloqueó el dispositivo y quedaron expuestos mensajes enviados mediante WhatsApp con expresiones racistas y discriminatorias. Entre las frases halladas figuraban: “Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí”, “Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas” y “Lo puedo llevar de esclavo”.

Tras la denuncia, el hombre fue arrestado y trasladado a la Comisaría Tercera Regional de São João del-Rei, donde permanece detenido mientras avanza la investigación judicial.

El caso generó fuerte repercusión en Brasil y se suma a otros episodios recientes protagonizados por ciudadanos argentinos acusados de racismo en el país vecino.