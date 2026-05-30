Soledad Martínez abogó por un PRO “mucho más fortalecido”

La intendenta de Vicente López y vicepresidenta nacional del PRO, Soledad Martínez, encabezó este jueves un encuentro de legisladores provinciales del partido, del que tomó parte el titular de la fuerza Mauricio Macri, y afirmó que el espacio debe “fortalecerse” de cara al escenario electoral de 2027.

La reunión se realizó en la sede partidaria de la calle Balcarce en el barrio porteño de San Telmo y contó con la participación de alrededor de 70 legisladores de distintas provincias, junto a dirigentes nacionales como Jorge Macri y Fernando De Andreis.

Encuentro Nacional de Legisladores PRO. pic.twitter.com/SUeZTWTSNz — PRO (@proargentina) May 28, 2026

“Independientemente de lo que suceda en términos electorales en 2027, el PRO tiene que llegar mucho más fortalecido como partido a ese momento, de lo que hemos llegado al proceso electoral de 2025”, enfatizó Martínez en declaraciones citadas por NA.

El encuentro fue organizado por la propia dirigente bonaerense, quien semanas atrás también fue anfitriona de una reunión del PRO bonaerense encabezada por Mauricio Macri.

La convocatoria se enmarcó en la estrategia de consolidación territorial del PRO con vistas a 2027, con el objetivo de fortalecer la coordinación legislativa y ampliar la presencia partidaria en todo el país.

