Legislatura bonaerense: el fin de la Zona Fría acaparó la sesión en Diputados

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires reanudó la actividad legislativa en el recinto al celebrar su primera sesión ordinaria del año. El debate político central estuvo monopolizado por la discusión en torno al proyecto del Ejecutivo nacional que busca recortar los beneficios tarifarios del régimen de Zona Fría.

El debate visibilizó una profunda grieta parlamentaria. Casi la totalidad de las bancadas confluyeron en duros cuestionamientos hacia la iniciativa libertria, que ya cuenta con media sanción en el Congreso de la Nación y aguarda su tratamiento en el Senado. De convertirse en ley, la reforma excluirá a más de 90 municipios bonaerenses del sistema de tarifas diferenciales de gas, lo que se traducirá en un impacto directo de entre el 30% y el 50% de aumento en las boletas de los usuarios residenciales. En la vereda de enfrente, el bloque de La Libertad Avanza cerró filas para respaldar la política de austeridad y el rumbo fiscal trazado por la Casa Rosada.

Cruces y advertencias por el impacto del "déficit social"

El vicepresidente 1° de la Cámara baja provincial y referente del Frente Renovador, Alexis Guerrera, fue uno de los encargados de fundamentar el rechazo de la oposición a la quita de los subsidios energéticos. Durante su exposición, el legislador acusó de forma directa a la administración central de sostener "una intención deliberada" para desfinanciar y restarle recursos estratégicos al territorio bonaerense de manera sistemática.

“Con el argumento del déficit cero vienen ocurriendo cosas que nos muestran un falso equilibrio que va incrementando el déficit social”, fustigó el exministro de Transporte de la Nación.

"Esta ley tiene un objetivo primordial: la provincia de Buenos Aires. Los legisladores bonaerenses tenemos que dejar de lado las diferencias y defender al pueblo", convocó Guerrera durante la sesión.

El diputado, quien gobernó durante 16 años el municipio de General Pinto manteniendo balances fiscales positivos, contrapuso su experiencia de gestión frente al modelo nacional: "El equilibrio se puede encontrar en otras cosas y no en perjudicar a las y los bonaerenses", sentenció.

Tarifazos y freno a la obra pública

Al profundizar el impacto del esquema energético, Guerrera alertó que en lo que va de la gestión libertaria el servicio de gas natural ya acumula un 700% de aumento general, golpeando severamente el poder adquisitivo de los sectores trabajadores y vulnerables. Asimismo, exhibió noticias de medios regionales del noroeste provincial para ilustrar las crudezas climáticas de la zona en otoño e invierno, fundamentando la necesidad vital del subsidio.

Por otra parte, el legislador calificó de "contrasentido económico" las prioridades fiscales de la Casa Rosada: “En tiempo récord se construyó el Gasoducto Néstor Kirchner que permitió un gran ahorro cuando se importaba energía, pero con el argumento del déficit fiscal se frenó la obra hacia el norte y vamos a gastar 1.300 millones de dólares importando cuando somos productores de gas”, denunció, al tiempo que apuntó que "hay decenas de exenciones impositivas a grandes empresas que nadie se anima a tocar".

Los otros proyectos aprobados en el recinto

Más allá de la alta tensión política por la discusión tarifaria, la Cámara de Diputados bonaerense logró dar luz verde a tres iniciativas de relevancia social e institucional que formaban parte del temario: