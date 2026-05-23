Diputados definió comisiones clave y va a la primera sesión del año

Tras un extenso período de inactividad parlamentaria que mantuvo congelada la rosca legislativa en el inicio del año, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires reactivará sus motores. El presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, formalizó la convocatoria para los legisladores de todos los bloques políticos para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del año, la cual quedó fijada para el próximo jueves 28 de mayo a las 14 horas.

La reactivación del recinto se destrabó luego de intensas negociaciones en los pasillos de la Legislatura, donde las diferentes bancadas políticas lograron saldar la distribución de los cargos de las comisiones permanentes. Con decenas de proyectos de ley acumulados durante los meses de parálisis, las autoridades apuntan a acelerar el ingreso formal de las iniciativas para darles estado parlamentario e iniciar formalmente el año legislativo.

El nuevo mapa de las comisiones en la Cámara baja

El principal logro político previo a la sesión del jueves fue la finalización del esquema de autoridades de las comisiones de trabajo. El reparto de estos espacios estratégicos cruzó de lleno la interna del peronismo bonaerense, que buscó retener el control de las áreas con mayor peso en el tratamiento técnico de las leyes provinciales.

A la espera del decreto oficial de designación que firmará la presidencia de la Cámara, ya trascendieron las conducciones de las áreas neurálgicas:

Asuntos Constitucionales y Justicia: El espacio clave para el análisis técnico-legal quedará bajo la conducción de la diputada Lucía Iañez .

Presupuesto e Impuestos: Será presidida por Juan Pablo de Jesús , un puesto estratégico para el tratamiento de las pautas de recursos y las leyes financieras que requiera el Poder Ejecutivo provincial.

Legislación General: Estará a cargo del experimentado legislador Rubén Eslaiman.

Reforma Política: la mirada fija en el escenario electoral

Una de las designaciones que concentró la atención de los armadores políticos de todas las fuerzas fue la de la Comisión de Reforma Política y del Estado, cuya conducción recaerá en la diputada Ana Luz Balor. Esta silla resulta codiciada debido a la agenda institucional sensible que pasará por su dictamen, con la mirada puesta en los próximos turnos electorales y las estrategias de cara al mediano plazo.

Por esta comisión deberán transitar proyectos cruciales que agitan el debate bonaerense: el posible desdoblamiento electoral en la Provincia (en sintonía con las discusiones en el Congreso de la Nación sobre la eliminación de las PASO), el debate en torno al límite de las reelecciones indefinidas de los intendentes y la presión de las bancadas opositoras por reformar el sistema de votación tradicional e implementar la Boleta Única de Papel.

Un debate que reflejará la agenda nacional

#Crisis 🏛️ Intendentes fueron a la Legislatura para reclamar por la crisis fiscal



Jefes comunales bonaerenses exigieron cambios urgentes para poder usar fondos específicos ante la caída de recursos y el fuerte impacto económico en los municipios.



📌 Piden flexibilizar partidas… pic.twitter.com/6uA3jhA9PI — ANDigital (@ANDigitalOK) May 7, 2026

Se prevé que la primera sesión del año funcione también como una caja de resonancia de los conflictos y tensiones que dominan la coyuntura nacional y provincial. Los bloques oficialistas y opositores preparan duras exposiciones en torno a problemáticas de fuerte impacto social, como la aguda crisis que atraviesa la obra social IOMA.

Asimismo, la bancada de La Libertad Avanza estará en el centro de las miradas con la figura del diputado provincial Francisco Adorni, en un contexto cruzado por la situación judicial de su hermano y jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.

Por último, el temario económico y territorial estará marcado por el rechazo de los bloques legislativos locales a las modificaciones en el régimen de Zona Fría. La quita de estos subsidios al gas residencial promete golpear las boletas de más de 90 municipios bonaerenses, transformándose en uno de los principales reclamos que los representantes distritales llevarán al recinto el próximo jueves.