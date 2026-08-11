Caputo en La Rural: descartó nuevos anuncios para el campo y condicionó la baja de retenciones al superávit

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó este jueves una visita sorpresiva a la 138º Exposición Rural de Palermo. El funcionario arribó poco después del mediodía en una recorrida mantenida en estricta reserva y que incluyó reuniones de trabajo con los principales dirigentes del sector agropecuario, además de un almuerzo institucional en el predio ferial.

La llegada del jefe del Palacio de Hacienda se dio de forma imprevista al ingresar a pie por el acceso de la calle Juncal, lo que obligó al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, a interrumpir una presentación sobre líneas de créditos ganaderos del BICE para salir a recibirlo.

Caputo estuvo acompañado por miembros centrales de su equipo económico, entre ellos el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Mapeo institucional: Reunión con la SRA y almuerzo en el predio

Durante su permanencia en el predio ferial de Palermo, la comitiva económica desplegó una agenda enfocada en el diálogo institucional con las entidades del sector:

Encuentro con la SRA: Caputo y su equipo se reunieron en las oficinas de la Presidencia de la Sociedad Rural Argentina con el titular de la entidad, Nicolás Pino , junto al secretario Iraeta.

Recorrida por la muestra: Tras pasar por el stand de la Secretaría de Agricultura, las autoridades compartieron un almuerzo de trabajo en el tradicional Restaurante Central.

Retenciones: Caputo le puso un freno a las expectativas del sector

El punto de mayor impacto político ocurrió durante el contacto del ministro con los medios presentes. Al ser consultado por las expectativas de los productores respecto del discurso de inauguración oficial que pronunciará Javier Milei este domingo, Caputo fue tajante y descartó la presentación de un nuevo paquete de medidas impositivas.

"Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular", afirmó con contundencia el ministro de Economía.

El funcionario fundamentó la posición oficial al recordar que el esquema de alivio impositivo y el cronograma de reducción progresiva de los Derechos de Exportación (DEX) ya fueron fijados hace dos meses en la Bolsa de Cereales. Dicho plan contempla rebajas para el trigo y la cebada, además del esquema gradual para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo proyectado a partir de enero de 2027.

Asimismo, Caputo supeditó cualquier aceleración o beneficio tributario adicional al desempeño de las cuentas públicas: "En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando", puntualizó.

Con estas declaraciones, el jefe de la cartera económica enfrió las especulaciones de los pasillos de La Rural, donde dirigentes y productores mantenían la expectativa de una rebaja imprevista enfocada en las retenciones a la carne vacuna de novillo, alícuota que actualmente se ubica en el 5%.