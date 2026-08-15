Vocero opacado: anunció que Milei brindará una Cadena Nacional

El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que el presidente Javier Milei brindará este jueves a las 20 horas una Cadena Nacional para presentar los ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Asimismo, repasó los principales avances de gestión en materia de comercio exterior, energía, turismo, salud y defensa.

“Es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación. Estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo”, puntualizó el funcioanrio.

Pese a la falta de anuncios en la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, el portavoz destacó las medidas implementadas para el agro y afirmó que “este Gobierno le ha quitado el pie de la cabeza al campo”.

En ese marco, anunció que durante el primer semestre de 2026 se concretaron 24 aperturas y 268 reaperturas de mercados internacionales para productos agroindustriales, alcanzando un total de 580 mercados abiertos desde el inicio de la gestión.

“Abrir un mercado es como habilitar una autopista: crea el camino para que las empresas del sector privado puedan llegar con sus productos a nuevos destinos y ampliar sus oportunidades de exportación”, graficó Ravier.

También aclaró el alcance del acuerdo comercial con los Estados Unidos y señaló que la Argentina “continúa siendo el único país de Sudamérica en el tramo arancelario más bajo para el comercio con Estados Unidos”, además de incorporar nuevas posiciones con arancel cero para productos nacionales.

Para aclarar un tema que fue objeto de confusión en los últimos días: el acuerdo comercial con los Estados Unidos que no sólo mantiene los aranceles relativamente bajos para nuestro país, sino que además agrega posiciones con arancel cero para nuevos productos.



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A continuación, destacó que “al motor del campo se agrega la energía”, al informar que la producción de hidrocarburos alcanzó en junio niveles récord, impulsada por Vaca Muerta.

Respecto del turismo, Ravier destacó que durante el primer semestre de 2026 el país registró un récord histórico de turistas provenientes de países no limítrofes. “Sin Previaje, sin estímulos de corto plazo y sin la ventaja de ser un país híperbarato por sus niveles de pobreza, el turismo internacional no limítrofe fue récord”, ponderó.

Agregó que estos resultados responden a la estabilidad macroeconómica, la política de cielos abiertos y la ampliación de la conectividad aérea.

En salud, presentó los resultados del procedimiento de mediación prejudicial (PROMESA) y señaló que desde su implementación “más del 40 % de las disputas que habrían derivado en amparos judiciales costosos y lentos se resolvieron por la vía consensuada”.

Además, destacó que la campaña de vacunación antigripal registra una mayor cantidad de dosis aplicadas que en 2025 y afirmó que “quienes sostienen que este Gobierno no cumple con el Calendario Nacional de Vacunación faltan a la verdad”.

Por primera vez en 16 años, las Fuerzas Armadas Argentinas conducirán las operaciones especiales del PANAMAX.



Se trata de un ejercicio conjunto donde fuerzas de distintos países del continente americano se exponen a situaciones de alta complejidad para perfeccionar sus… pic.twitter.com/nzhETTSgaE — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) July 28, 2026

Por último, el vocero señaló que, por primera vez en 16 años, las Fuerzas Armadas argentinas conducirán el componente de operaciones especiales del ejercicio multinacional PANAMAX. “Este es un testimonio más de la revalorización de las Fuerzas Armadas en esta gestión”, afirmó, y aseguró que el Gobierno trabaja para “recuperar el protagonismo de la Argentina en materia de defensa y fortalecer el liderazgo del país en la región”.