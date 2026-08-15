“Lo único que pide el FMI es recortar jubilaciones, programas sociales y educación”

El exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, objetó la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, al tiempo que alertó sobre un proceso de “desmantelamiento” del Estado argentino.

El economista planteó asismismo que la Argentina atraviesa una situación similar a la que desembocó en el estallido de 2001 y reclamó la conformación de un “frente nacional” para frenar las políticas del presidente Javier Milei.

“Es una escena colonial. Georgieva viene como una alta comisionada de las potencias a supervisar a la Argentina. Se sienta en el Gabinete y habla en inglés. No puede haber un nivel de subordinación tan grande de una funcionaria extranjera dando indicaciones al Gobierno”, lamentó en declaraciones a Radio 10.

Según el economista, la asistencia financiera del organismo internacional sólo profundiza un modelo orientado a la especulación financiera.

“Tenemos un préstamo de 60.000 millones de dólares que no se sabe dónde fue a parar. Lo único que hace es beneficiar a la renta financiera, mientras nunca se acumulan dólares en las reservas del Banco Central”, reprochó el exviceministro de Economía.

Acto seguido, indicó que “lo único que pide el FMI es recortar jubilaciones, programas sociales, educación y universidades. Eso es toda la política económica”.

Enfrentamiento con Brasil

Por otra parte, Feletti se refirió al viaje del presidente Javier Milei a Brasil y sostuvo que la actitud del mandatario ameritaría un juicio político.

“Un Presidente de la Nación no puede ir a insultar a nuestro principal socio comercial, intervenir abiertamente en una campaña electoral y no medir las consecuencias que eso tiene para el país”, puntualizó.

En ese sentido, remarcó que el comportamiento presidencial afecta la política exterior argentina. “Brasil tiene políticas de Estado. Este comportamiento no perjudica sólo a Milei, perjudica a la Argentina institucional”, advirtió.

El rol opositor

En otro orden de cosas, el exfuncionario sostuvo que el mayor problema actual es la falta de una construcción política capaz de enfrentar el rumbo económico del Gobierno.

“Estamos frente a un proceso de saqueo de la Argentina perpetrado a través del Fondo Monetario Internacional”, alertó.

Para respaldar su planteo, recordó la salida de la crisis de 2001: “En aquel momento hubo un gobierno de unidad, con Eduardo Duhalde, la Iglesia, los sindicatos, y el emergente fue Néstor Kirchner. No puede ser que ahora no se pueda vertebrar una respuesta similar”, sostuvo.

“El 2001 fue hambre. Fueron tres años de recesión, caída de la actividad y desempleo. Hoy estamos en una situación parecida. Se ha asumido con naturalidad que hay gente que hace una sola comida al día”, acotó.

Así las cosas, reflexionó: “Cada dirigente está con su librito, con su ego, mirándose el ombligo y no pensando en los peligros que acechan a la Argentina”.

“La llegada del Fondo sólo busca darle tranquilidad al Círculo Rojo y garantizar la continuidad del ajuste. Pero no se puede sostener al mismo tiempo una renta financiera en dólares del 25 %, pagar la deuda y asegurar los dólares para reactivar la economía. Es una manta corta”, remató.

