Boom de autos híbridos y eléctricos: se cuadruplicaron las ventas en el primer semestre de 2026

El mercado de la electromovilidad en Argentina marcó un récord histórico durante la primera mitad del año. Según el informe elaborado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en el primer semestre de 2026 se patentaron 42.238 vehículos híbridos y eléctricos, lo que representa un vertiginoso incremento del 339,4% en comparación con las 9.613 unidades registradas en el mismo período de 2025.

Este crecimiento resulta aún más significativo al analizar el contexto macroeconómico del sector: mientras el mercado total de autos 0km sufrió una contracción interanual del 11,1%, los modelos con motorización alternativa avanzaron a contramano y pasaron a representar el 15,2% sobre el total de patentamientos del segmento de automóviles y vehículos livianos en el país.

El Ford Territory encabeza la nómina de los modelos más vendidos

La competencia por el liderazgo del mercado mostró cambios relevantes durante los primeros seis meses de 2026. El modelo más patentado fue el Ford Territory (HEV) con un total de 4.903 unidades, alcanzando una cuota del 11,6% del mercado de electromovilidad.

De esta manera, el vehículo de la firma estadounidense logró desplazar al Toyota Corolla Cross (HEV), que quedó en el segundo escalón con 4.098 unidades comercializadas y un 9,7% de participación.

Distribución por tipo de tecnología y avance de los híbridos enchufables

El análisis desagregado por tipo de tecnología muestra una evolución hacia sistemas electrificados de mayor capacidad:

Híbridos no enchufables (HEV): Mantienen el liderazgo con el 55% de las operaciones ( 23.222 unidades ).

Híbridos enchufables (PHEV): Treparon a la segunda posición acumulando el 21% ( 8.979 unidades ).

Mild hybrid / Híbridos suaves (MHEV): Ocupan el tercer lugar con un 15% ( 6.160 unidades ).

100% Eléctricos (BEV): Registraron el 9% del total de las operaciones (3.877 unidades).

La categoría PHEV ganó terreno frente al trimestre anterior, posicionándose como la segunda tecnología más demandada y relegando a los sistemas MHEV.

El impacto de los autos chinos y el marco regulatorio

El principal catalizador de este salto de volumen ha sido el Decreto 49/2025, normativa que fijó un arancel de importación del 0% para unidades de extrazona con un valor FOB menor o igual a USD 16.000, sujeto a un cupo anual de 50.000 unidades. Adicionalmente, la entrada en vigencia del Decreto 44/2026 amplió la nómina a 18 posiciones arancelarias e incluyó a la tecnología mild hybrid, diversificando la oferta disponible.

Este marco normativo transformó el mapa del sector según la procedencia de las unidades:

Origen China: Los vehículos procedentes del gigante asiático combinan la mayor penetración y el mayor crecimiento acumulado. Los HEV de origen chino representan el 29% de las ventas totales del segmento y experimentaron un alza del 1.221% interanual.

Origen Brasil: Los híbridos fabricados en el país vecino concentran el 19% de las ventas, pero muestran una desaceleración en su ritmo de expansión con un aumento de solo el 21% interanual.

A la fecha, el Gobierno ha licitado un acumulado de 100.000 unidades entre los cupos 2025 y 2026. De cara al próximo tramo (cupo 2027 por otras 50.000 unidades), el Poder Ejecutivo analiza elevar el tope FOB de USD 16.000 para habilitar el ingreso de marcas y modelos de mayor valor, además de revisar la distribución de cuotas entre terminales automotrices e importadores.

Diversificación de la oferta y perspectivas del sector

El impulso de la demanda estuvo acompañado por un fuerte incremento en las opciones para los compradores: la cantidad de modelos comercializados en Argentina pasó de 87 en el primer semestre de 2025 a 145 modelos en el mismo período de 2026.

De acuerdo con el informe de ACARA, la electromovilidad en Argentina concluyó su etapa inicial de expansión acelerada para ingresar en una fase de maduración del mercado. En este nuevo escenario, la competencia comercial dejará de depender únicamente del beneficio arancelario y pasará a estructurarse en torno al posicionamiento de marca, la política de precios y el desarrollo de redes de servicios de posventa.