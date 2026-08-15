Javier Milei se reunió con Keiko Fujimori en Lima tras la tensión diplomática con Brasil

El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, mantuvo este martes 28 de julio de 2026 una trascendental reunión bilateral en la ciudad de Lima con la Presidente electa de la República del Perú, Keiko Fujimori. El emblemático Palacio de Torre Tagle, sede oficial de la Cancillería peruana, sirvió de escenario para este cónclave diplomático de alto impacto geopolítico en la región.

Durante la cumbre, el jefe de Estado argentino estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Por la comitiva oficial peruana, participó el ministro de Relaciones Exteriores designado, Carlos Espá. La actividad oficial se concretó en el marco formal de la asunción presidencial de Fujimori, evento para el cual Milei se desplazó especialmente al país andino.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral en Lima con la Presidente electa de la República del Perú, Keiko Fujimori, en el marco de la asunción presidencial.



Participaron también la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y el Canciller, Pablo Quirno. pic.twitter.com/Z2B7ZHWC8n — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 28, 2026

Convergencia ideológica y adopción del modelo libertario

Durante la conversación presencial, y en estricta continuidad con el diálogo telefónico sustained a principios de julio, ambos mandatarios profundizaron en la sintonía de sus programas de gobierno. La flamante mandataria peruana elogió abiertamente el rumbo de las reformas implementadas en Argentina y ratificó su intención de "replicar las medidas valientes" de la administración de Javier Milei para reducir la burocracia estatal y dinamizar el libre mercado.

En este contexto de afinidad doctrinaria, las comitivas acordaron consolidar una agenda de cooperación bilateralorientada al desarrollo económico, la flexibilización de trabas comerciales y el fomento de la inversión privada directa entre ambas naciones.

Seguridad continental y lucha transnacional

Otro de los pilares de las conversaciones bilaterales estuvo centrado en la seguridad continental. Ambos gobiernos acordaron diseñar un plan estratégico conjunto focalizado en la lucha contra el narcotráfico y el combate directo al crimen organizado transnacional.

Los mandatarios destacaron la urgencia de coordinar políticas de inteligencia, control fronterizo e intercambio de información operativa para enfrentar la delincuencia organizada que impacta la estabilidad institucional de América del Sur.

El surgimiento del nuevo "Grupo de Lima" de derecha

Desde el entorno estratégico de la Casa Rosada confirmaron a los medios de comunicación la intención oficial de posicionar a Javier Milei como la figura central de un articulado eje conservador en Sudamérica, emulando la arquitectura política de lo que fue el antiguo Grupo de Lima.

Este nuevo polo ideológico busca nuclear esfuerzos y establecer alianzas con figuras y mandatarios de la región, entre los que destacan José Antonio Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia) y el mandatario electo Abelardo De La Espriella (Colombia).

Contexto geopolítico y tensiones diplomáticas

El viaje de la delegación argentina a territorio peruano se desarrolló en medio de un contexto de renovada tensión diplomática con Brasil. Tras las recientes declaraciones de Milei en un encuentro político celebrado en San Pablo —donde dirigió duras críticas al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva—, la administración brasileña tomó la decisión de llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires.

Esta tirantez motivó la notable ausencia del presidente brasileño en los actos oficiales en Lima. En contraste, la toma de posesión de Keiko Fujimori contó con la presencia del Rey Felipe VI de España y de destacados jefes de Estado sudamericanos, ratificando la reconfiguración del mapa político regional.