La llamativa coincidencia de Javier Milei y Fátima Florez en Perú: ¿se reavivan los rumores de reconciliación?

El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, estuvo presente de forma oficial en la ciudad de Lima para participar en los actos de asunción presidencial de la mandataria electa del Perú, Keiko Fujimori. La coincidencia temporal y geográfica con su expareja, la actriz e imitadora Fátima Florez, alimentó rápidamente fuertes rumores de reconciliación en los medios de comunicación. No obstante, las agendas y ubicaciones de ambos se mantuvieron completamente separadas.

Por un lado, el mandatario argentino cumplió con una agenda estrictamente institucional y protocolar. Antes de la ceremonia central, mantuvo una reunión bilateral con Keiko Fujimori en el Palacio de Torre Tagle —en compañía de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno— para dialogar sobre comercio, libertad y seguridad. Posteriormente, durante la jura en el Palacio Legislativo, ocupó su lugar en el sector de jefes de Estado junto a autoridades como el rey de España, Felipe VI. Su visita concluyó en la Universidad de San Martín de Porres, donde recibió la distinción de Doctor Honoris Causa antes de emprender su regreso a la Argentina.

Habló Fatima Florez luego de la asunción de Keiko Fujimori pic.twitter.com/2q2byTPLXq — Sebas Tempone (@SebasTempone) July 28, 2026

Por su parte, Fátima Florez aclaró a la prensa que no formó parte de ninguna comitiva oficial ni viajó en el avión presidencial, costeando sus traslados por sus propios medios. La humorista asistió en calidad de invitada personal y amiga de la mandataria peruana —vínculo gestado dos años atrás en España durante una gala benéfica de la Fundación Starlite en Marbella—, por lo que ocupó un palco preferencial junto al círculo íntimo de la presidenta de Perú. La artista remarcó que solo vio al presidente de lejos.

La selfie viral y el revuelo digital

Las especulaciones escalaron de forma exponencial cuando Fátima Flórez publicó una foto en sus redes sociales mientras se encontraba en Lima. La humorista subió una selfie a sus historias de Instagram tomada en las inmediaciones del Palacio Legislativo peruano, justo en pleno desarrollo de la ceremonia de asunción, acompañada por la frase "Hola, Perú".

La publicación desató un enorme revuelo digital al producirse en el mismo momento y lugar donde se hallaba su expareja, avivando las versiones de un acercamiento íntimo tras su relación de nueve meses que se extendió desde julio de 2023 hasta abril de 2024.

La tajante respuesta de Fátima Flórez sobre los rumores

Ante el asedio de los cronistas en Lima tras la jura en el Palacio Legislativo, Fátima Florez negó de manera rotunda una reconciliación con Javier Milei, buscando desactivar las versiones de la prensa del espectáculo.

La humorista fue categórica al señalar que está absolutamente enfocada en sus proyectos artísticos y que, debido al exigente ritmo de su carrera, "sería imposible para mí tener algún amorío con alguien". Asimismo, ratificó que la coincidencia en el evento fue puramente casual y que cada uno ocupó su rol correspondiente. Ante la consulta periodística de si se consideraba la primera dama, respondió entre risas a los micrófonos: "Estoy casada y en pareja con el público".

Doctor Honoris Causa

En el marco de su actividad oficial, el presidente Javier Milei recibió esta tarde en Lima el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres por parte de las máximas autoridades de esa casa de estudios.

El reconocimiento le fue otorgado “en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado”, argumentaron en el establecimiento educativo. La ceremonia se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad.