Quirno desdramatizó los insultos de Milei: “No hay chance de romper relaciones con Brasil”

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno, sostuvo que “no hay chance de romper las relaciones” con Brasil, pese a los insultos proferidos por el presidente Javier Milei hacia su par del país vecino, Lula da Silva y la consecuente respuesta.

“No hay ninguna chance de que de nuestro lado se rompan las relaciones. Nosotros no lo llevamos al plano institucional. Esperamos que el embajador retorne al país lo antes posible”, exclamó el canciller en declaraciones a Radio Mitre.

Acto seguido, anticipó que no van a “responder a las declaraciones que está haciendo Lula ni sus funcionarios”.

🇧🇷🇦🇷 "Hay una diferencia ideológica muy marcada": Pablo Quirno, sobre el conflicto diplomático con Brasil tras los dichos de Milei sobre Lula da Silva @eduardofeinmann



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“Hay una contienda electoral que queremos que salga de una manera y ellos de otra. Nosotros pensamos que lo que está haciendo Lula en Brasil no es lo que corresponde”, contrastó el jefe de la diplomacia argentina en torno al respaldo libertario a la postulación de Flávio Bolsonaro.

Luego insistió con “enmarcar este episodio en una serie de episodios que vienen ocurriendo por diferencias políticas e ideológicas entre Milei y Lula. Vemos el mundo de una manera totalmente diferente”.

“No vale la pena entrar en la situación de quien dijo esto y lo otro. Argentina no eleva este tema al nivel institucional, lo separamos del carril ideológico”, acotó.

Visita a Perú

Por otra parte, Quirno destacó la presencia del presidente Javier Milei en Perú, durante la asunción de Keiko Fujimori este martes, y aseguró que refleja un “cambio de tendencia en el continente”.

“Es un honor y un privilegio acompañar a Keiko Fujimori en su asunción de tan querido país. Ilustra el cambio de tendencia en todo el continente: Chile, Honduras, Colombia” y demás “refleja la centralidad y la influencia de Milei en la región”.

“El Presidente @JMilei es un defensor global de las ideas de la libertad.”



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“Milei es un defensor global de las ideas de la libertad, tenemos una alianza estratégica con Estados Unidos, pero también esto está dado por el liderazgo de Milei, que se refleja en la región especialmente”, concluyó el titular del Palacio San Martín.