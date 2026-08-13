Cayó la exfuncionaria de Morón que estaba prófuga acusada de narcotráfico

La Policía Bonaerense detuvo este jueves 30 de julio a Luna Suyai Ortigoza, exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón. La exfuncionaria se encontraba prófuga desde mayo de 2026, cuando la Justicia ordenó su detención tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína y armas de fuego en su vivienda de Castelar.

El operativo de captura fue ejecutado por efectivos de la División Operativa de Ejecución de Capturas en una propiedad ubicada sobre la calle Miró al 1900, en la localidad de Merlo. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron 30 envoltorios de cocaína fraccionada (alrededor de 85 gramos), una balanza de precisión y dinero en efectivo.

Ortigoza quedó a disposición de la Justicia imputada por los delitos de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego. Por su parte, su pareja, Ángel Daniel Paz, señalado por los investigadores como el coautor y presunto líder de la banda, continúa siendo buscado.

#NarcoPolíticos 🚔🚨 Escándalo en Morón: hallaron medio kilo de cocaína en la casa de una funcionaria y está prófuga



Un verdadero terremoto político sacude a la Municipalidad de Morón luego de que la Policía Federal encontrara más de medio kilo de cocaína y armamento en la… pic.twitter.com/Ykjaznuk2m — ANDigital (@ANDigitalOK) May 27, 2026

Venta en la vía pública, autos de alta gama y la delación de un comprador

La investigación llevada adelante por la Policía Federal dejó al descubierto un esquema de narcomenudeo mediante la modalidad "delivery". Según consta en el expediente, la organización operaba principalmente en la vía pública de Castelar, en inmediaciones de las calles Ferré, Piovano y Pardo.

Las entregas de la sustancia se acordaban previamente a través de redes sociales y se concretaban utilizando una camioneta Volkswagen Amarok gris y un Volkswagen Bora oscuro. En el marco de las tareas de inteligencia previa, los agentes lograron fotografiar a la propia exfuncionaria manteniendo encuentros en los puntos de venta.

Una prueba clave dentro de la causa fue la declaración de un hombre de apellido Aliano, el primer detenido en el expediente, quien confesó ante la Justicia que le compraba las dosis de droga directamente a Ortigoza mediante pagos por billeteras virtuales. En paralelo, los registros comerciales revelaron que la exdirectora figuraba en el sistema financiero como "deudora irrecuperable" con compromisos superiores a los seis millones de pesos.

El impacto político y la interpelación en el Municipio de Morón

El estallido de la causa provocó una inmediata repercusión en la Comuna. Apenas se ejecutaron los primeros allanamientos en mayo, el intendente de Morón, Lucas Ghi, firmó la rescisión del contrato de la funcionaria.

Sin embargo, el caso desató un tenso debate en el Concejo Deliberante local, donde bloques opositores y sectores del sabbatellismo impulsaron la interpelación del jefe comunal. Ante la convocatoria, Ghi no asistió en persona y envió al secretario de Seguridad, Damián Cardoso, quien expuso durante cuatro horas argumentando que la gestión no tenía forma de conocer las actividades ilegales de la exdirectora debido a que no contaba con antecedentes penales al momento de asumir el cargo.