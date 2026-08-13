Llegan tormentas severas al AMBA: la tajante recomendación de no salir de casa

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y diversos municipios de la provincia de Buenos Aires ingresaron en nivel de alerta naranja debido a la llegada de un sistema de tormentas fuertes a severas. El titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, advirtió que la fase más compleja del fenómeno se concentrará durante la tarde y noche de este viernes, puntualmente a partir de las 18:00 horas.

En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario detalló que actualmente avanza un frente pronosticado como más intenso desde Salliqueló hasta Mar de Ajó. A medida que este sistema progrese hacia el noroeste provincial y atraviese la Región Metropolitana, se irá organizando y tomando mayor importancia en su recorrido.

Frente a la gravedad del pronóstico, desde el área de emergencias enviaron un mensaje directo a la población para evitar traslados e ingresar a resguardo. El titular del organismo remarcó que si los vecinos tenían alguna tarea prevista que pueda postergarse, la suspendan para quedarse en sus hogares, siendo esta la recomendación más firme ante la contingencia. Asimismo, recordó la disponibilidad de las líneas telefónicas de asistencia 911 (Policía), 107 (Emergencias Médicas) y 103 (Defensa Civil).

#Clima ⛈️⚠️ Alerta naranja por tormentas para la tarde-noche del viernes en La Plata



La Municipalidad de La Plata elevó a naranja el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) por tormentas para la tarde y noche de este viernes, en línea con el alerta emitido por el Servicio… pic.twitter.com/r9Mb7KBlFr — ANDigital (@ANDigitalOK) July 31, 2026

Caída de agua, ráfagas y evolución del tiempo

De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la fase de alerta naranja de esta tarde y noche (18:00 a 00:00 h) prevé valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados de forma puntual. El evento estará acompañado por severa actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y la posibilidad de caída de granizo.

Ya hacia la madrugada del sábado (00:00 a 06:00 h), la advertencia descenderá a alerta amarilla, registrándose precipitaciones aisladas de menor volumen que irán perdiendo intensidad gradualmente.

Durante la mañana del sábado se mantendrá cierta inestabilidad residual en la región. Sin embargo, la posterior rotación del viento hacia el sector sur marcará la salida definitiva del frente de tormentas, lo que permitirá el despeje progresivo del cielo hacia la tarde con una temperatura máxima que alcanzará los 18 °C.

Esquema preventivo en los municipios

En relación a la respuesta institucional, el titular de Defensa Civil indicó que los protocolos preparatorios comenzaron con 48 y 72 horas de anticipación junto a la Dirección de Alertas del Ministerio de Seguridad.

Pese al contexto de recortes en el Servicio Meteorológico Nacional, el funcionario remarcó que la gestión bonaerense trabaja con un equipo técnico de meteorólogos propios para efectuar el seguimiento detallado del radar y coordinar las acciones de mitigación en territorio junto a los intendentes de la región.