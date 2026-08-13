La interna peronista se muda a La Rioja: foto clave entre Quintela y Máximo Kirchner y faltazo de Kicillof

En el marco del 50° aniversario del martirio de Monseñor Enrique Angelelli y los Mártires Riojanos, la provincia de La Rioja se convirtió este fin de semana en el epicentro del debate y el reordenamiento del Partido Justicialista. El gobernador Ricardo Quintela encabeza una serie de actos que combinan conmemoración religiosa, memoria y un claro intento de escenificar un "kilómetro cero" para la unidad partidaria.

Las actividades centrales están divididas en dos momentos clave:

Homenaje Religioso (Mediodía): Una misa central en Punta de los Llanos —sitio exacto del asesinato de Angelelli— presidida por el arzobispo de Mendoza y titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Monseñor Marcelo Colombo , ante la presencia de fieles, obispos y peregrinos de todo el país.

Encuentro Político (Tarde): Un plenario de debate sobre federalismo y memoria en la sede del sindicato de Luz y Fuerza de la capital provincial, encabezado por Quintela junto a legisladores y referentes nacionales.

Hoy recibí al diputado Máximo Kirchner, quien viajó a La Rioja para sumarse a los actos por los 50 años del martirio de Monseñor Angelelli y los Mártires Riojanos.



Esta fecha también nos invita a reafirmar el compromiso con nuestra historia, con el legado y la entrega de… pic.twitter.com/DaLlLHNQO0 — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) July 31, 2026

La foto en Casa de Gobierno y la estrategia de ausentarse

En la antesala del encuentro, Quintela logró escenificar la primera postal de volumen político al recibir en la Casa de Gobierno al diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

El propio mandatario riojano inmortalizó el encuentro a través de un mensaje en su cuenta de X:

"Hoy recibí al diputado Máximo Kirchner, quien viajó a La Rioja para sumarse a los actos por los 50 años del martirio de Monseñor Angelelli (...). Esta fecha también nos invita a reafirmar el compromiso con nuestra historia, con el legado y la entrega de nuestros Mártires por la justicia. Memoria que continúa marcando el camino hacia el país federal y solidario por el que trabajamos cada día, como también lo hizo Néstor Kirchner", expresó Quintela.

Sin embargo, la foto completa que buscaba el mandatario riojano quedó trunca: Axel Kicillof decidió no viajar a La Rioja. El gobernador bonaerense optó por no mostrarse junto a Máximo Kirchner para evitar una imagen de "unidad forzada" en medio de la desgastante disputa por el control territorial y el armado del PJ en la provincia de Buenos Aires.

En lugar de sumarse al acto riojano, Kicillof enfoca su agenda del fin de semana en consolidar su propio espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), desplegando funcionarios en provincias como Entre Ríos. Para no romper los puentes con la liga de gobernadores peronistas, el bonaerense envió en su representación institucional a Cristina Álvarez Rodríguez, su jefa de Asesores.

Mando político, sindical y eclesiástico en territorio

Pese a la sonada ausencia del mandatario bonaerense, la cumbre en La Rioja cuenta con una nutrida presencia de legisladores, ministros y referentes del peronismo y el ámbito eclesiástico:

Referentes Políticos y Sindicales:

Máximo Kirchner: Diputado nacional y referente de La Cámpora.

Eduardo "Wado" de Pedro: Senador nacional.

Juliana Di Tullio: Senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires.

Jorge Taiana: Diputado nacional y ex canciller de la Nación.

Pascual Fernández: Ministro de Gobierno de La Pampa (representando a la liga federal).

Cristina Álvarez Rodríguez: Jefa de Asesores de la Provincia de Buenos Aires.

Dirigentes Locales: La vicegobernadora Teresita Madera y la diputada nacional Gabriela Pedrali.

Autoridades Eclesiásticas y Sociales:

Monseñor Marcelo Colombo: Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Delegaciones de obispos, sacerdotes, agrupaciones políticas y movimientos sociales de distintos puntos de la Argentina.

La jornada continuará con discusiones internas del peronismo, marcadas inevitablemente por la distancia entre el sector que responde al Instituto Patria y la dirigencia alineada con los gobernadores del interior.