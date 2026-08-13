En el marco de una exposición ante la Cámara de Agentes de Bolsa, el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una fuerte chicana política dirigida al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, proyectando el escenario legislativo y las elecciones presidenciales de 2027. La frase resonó de inmediato en el arco político: "Consejo de amigo, retirate".

El titular del Palacio de Hacienda utilizó esa ironía para defender el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según el ministro, la eventual aprobación de esta normativa dejaría sin herramientas de gestión a dirigentes con la orientación económica del mandatario bonaerense.

La frase completa y el argumento económico

Durante su discurso, Caputo analizó las consecuencias que tendría la iniciativa sobre eventuales futuras administraciones y apuntó sin rodeos contra la figura de Kicillof: "Si yo fuera Kicillof, si pasa esta ley, no me tengo que presentar, porque un degenerado fiscal, un tipo que solo puede tener déficit, solo lo podría financiar con emisión... yo le diría, como consejo de amigos, 'retirate'".

#Elecciones2027 💰⚔️ “Consejo de amigo, retirate”: la chicana de Luis Caputo a Axel Kicillof de cara a 2027



El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una dura crítica contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof al defender la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central… pic.twitter.com/Ej39T4h3V8 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 5, 2026

El argumento del ministro radica en que, sin la posibilidad de recurrir a la asistencia monetaria del BCRA ni al crédito internacional, un esquema enfocado en el gasto público carecería de mecanismos para sostener el déficit.

Los puntos clave de la reforma de la carta orgánica del BCRA

El proyecto que el Gobierno busca hacer avanzar en el Parlamento propone blindar la independencia de la autoridad monetaria mediante restricciones severas:

Fin de la emisión para el Tesoro: Se derogan los adelantos transitorios y se prohíbe de forma taxativa cualquier tipo de financiamiento directo al Estado nacional con pesos emitidos por el BCRA.

Prohibición de comprar deuda: Se impide que el organismo adquiera títulos públicos para financiar las obligaciones del Tesoro.

Meta única de estabilidad: Se elimina la obligación del Banco Central de atender cuestiones vinculadas al empleo o al desarrollo económico, fijando como único mandato la preservación del valor de la moneda y la contención de la inflación.

Con este trasfondo técnico y político, la propuesta oficialista no solo busca restringir el margen de maniobra de la política monetaria actual, sino también sentar las bases de un nuevo marco normativo de cara al debate presupuestario y electoral del 2027.