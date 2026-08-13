El canciller Pablo Quirno salió al cruce de las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre Javier Milei y se sumó al reclamo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que la número dos del Poder Ejecutivo renuncie.

“Me parece que son declaraciones desafortunadas las que tuvo, compuso una fórmula de Gobierno y si no está de acuerdo que se corra”, planteó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación.

En este sentido, puso de relieve que “somos un equipo de Gobierno que tratamos de llevar a la Argentina a un lugar con mucho esfuerzo. Lo que tiene que hacer es acompañar. Estoy pidiendo que dé un paso al costado si piensa esa situación porque no es procedente hablar del Presidente de esa manera”.

“Es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización”, bramó el titular de la cartera diplomática en declaraciones a a la señal A24.

#InternaLibertaria 🏛️⚡ Quirno también pidió la renuncia de Villarruel: “Si no está de acuerdo, que se corra”



El canciller Pablo Quirno se sumó al reclamo del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y pidió públicamente que la vicepresidenta Victoria Villarruel dé un paso al costado… pic.twitter.com/2098gOZIHQ — ANDigital (@ANDigitalOK) August 6, 2026

En igual tono, reveló que Villarruel a poco de haber asumido el cargo se reunió ante distintos actores de la ciudadanía y les dijo que “si pasaba algo”, ella estaba para asumir como mandataria ante una eventual renuncia del Presidente.

Tensión con Brasil y la visita del Papa

En cuanto a la escalada del conflicto con Brasil, reiteró que “separamos la parte diplomática con las diferencias ideológicas en el contexto de una contienda electoral. El gobierno de Lula tuvo injerencia en la elección de 2023 y en la de 2025. Injerencia en cuanto a sus preferencias y acciones. Nadie acá es inocente”.

“Está claro donde están parados. Tenemos una alianza con Brasil con un equipo de seguridad y la semana que viene nos vamos a reunir por temas nucleares, todo eso continúa. Separamos las cosas”, aclaró.

Finalmente, expuso que “no vamos a politizar la visita” del Papa León XIV.

“Esto habla de la dignidad humana, no hay presidente argentino en la historia que haya defendido el derecho a la vida como el presidente Milei. Es un Presidente que bajó la pobreza a la mitad”, remató.