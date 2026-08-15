Bullrich evaluó que la Ley de Propiedad Privada “vino un poco endiablada”

La jefa del bloque libertario en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, manifestó que la Ley de Propiedad Privada “vino un poco endiablada”, aunque manifestó que “la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico”, tras la media sanción de la normativa en cuestión.

“Esta ley vino un poco endiablada, en primer lugar porque ya hacía tres meses que la estábamos tratando, en el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir la decisión del jefe de Gabinete, (Manuel) Adorni”, recapituló en declaraciones a Radio Rivadavia.

📌 "ESTA LEY VINO UN POQUITO ENDIABLADA"



Patricia Bullrich @PatoBullrich explicó en #EstaMañana junto a Willy Kohan @willykohan el proceso de elaboración del proyecto de ley de propiedad privada y su debate en la sociedad. pic.twitter.com/P7wwgl9aJ3 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 7, 2026

En ese sentido, expuso que “eso nos paró dos sesiones importante y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible poder trabajar con la gente explicando la ley”.

“La producción parlamentaria tiene que tener un sentido y la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico”, enfatizó la exministra de Seguridad.

Así las cosas, consignó que “desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes”.

Luego indicó que en el oficialismo no creen que “haya vencedores y vencidos”, dado que la meta es “tener sociedades más simples, trabajar sobre salud mental que es un tema postergado en Argentina y trabajar sobre la educación”.

BASTA DE OKUPAS Y USURPADORES



La Ley de Propiedad Privada garantiza desalojos rápidos y protege a quien trabaja.



Se terminó la Argentina donde el delincuente tenía más derechos que el dueño.



La ley vuelve a estar del lado del que cumple. pic.twitter.com/gKXPdV27aN — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 7, 2026

“Tomar una agenda que tenga que ver tenas sociales educativos y no solo económicos y que la gente sienta cómo lo beneficia a cada uno. Tenemos que tener una agenda con temas que le interesen a toda la sociedad. No hay preocupación en el Gobierno hay ocupación”, remató la titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta.

