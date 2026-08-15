El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este viernes de la peregrinación que se lleva a cabo desde el Santuario de San Cayetano hasta la Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, marco en el que renovó cuestionamiento al rumbo económico nacional.

“En una jornada tan importante, vinimos a acompañar a un pueblo que está sufriendo y que tiene muchas dificultades para afrontar su día a día”, expuso el mandatario del principal distrito del país.

En este sentido, advirtió que “son millones las familias que han tenido que endeudarse para pagar cuestiones básicas como los alimentos o el alquiler: está claro que no lo hicieron porque sean irresponsables, como dicen los funcionarios del Gobierno nacional, sino porque los salarios no alcanzan”.

“Estamos frente a un Gobierno que no solo no escucha, sino que, como se vio ayer en el Congreso, además reprime a quienes se expresan pacíficamente”, lamentó, al aludir a la nueva acometida de las fuerzas de seguridad ocurrida este jueves en inmediaciones del Congreso, mientras se debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

#7DeAgosto 🙏🚩 Kicillof participó de la peregrinación por San Cayetano: “Milei, dejá de pegarle a la Argentina”



El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la tradicional peregrinación de San Cayetano y aprovechó la movilización para lanzar un duro mensaje contra el… pic.twitter.com/PtjeyfOhNS — ANDigital (@ANDigitalOK) August 7, 2026

“Queda claro que este no es el camino que necesita la Argentina: no van a poder rematar nuestro país porque hay un pueblo que está dispuesto a defender nuestra soberanía”, concluyó Kicillof.

“Milei, dejá de pegarle a la Argentina”

Por otra parte, través de un posteo en redes sociales, el gobernador sostuvo que la jornada del jueves “dejó en evidencia, una vez más, la verdadera naturaleza del gobierno de Javier Milei, pero también la de la sociedad argentina”.

“Milei quiso avanzar con una ley para facilitar la extranjerización de nuestras tierras. Una iniciativa que solo puede impulsar un gobierno entreguista que considera la soberanía un obstáculo y la Patria un activo que puede ponerse en venta. No es un hecho aislado: desde que asumió, la Argentina resigna soberanía, abandona la defensa del interés nacional y se subordina de manera incondicional y vergonzosa a la voluntad de Trump y a los intereses de Estados Unidos. Este gobierno nacional, de nacional, solo tiene el nombre”, enumeró.

“Pero cuando cruzó un límite, ocurrió algo importante. Frente a ese nuevo intento de entrega se produjo una reacción popular nacida del sentimiento más profundo y compartido de nuestro pueblo: el amor por la Patria, el orgullo de ser argentinos. Porque hay algo que la inmensa mayoría de los argentinos entiende sin importar su ideología: la tierra, los recursos estratégicos y la soberanía no se entregan, la patria no se vende. Ese sentimiento fue el que el gobierno decidió atacar”, ponderó el jefe del Estado bonaerense.

Milei, dejá de pegarle a la Argentina.



El día de ayer dejó en evidencia, una vez más, la verdadera naturaleza del gobierno de Javier Milei, pero también la de la sociedad argentina.



Milei quiso avanzar con una ley para facilitar la extranjerización de nuestras tierras. Una… — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 7, 2026

Acto seguido, inquirió: “¿Y cuál fue su respuesta frente a la gente en las calles? ¿Cuál fue su reacción frente a una sociedad que le puso límites? La de siempre: autoritarismo, violencia y represión”.

“Las dolorosas imágenes, con una movilización pacífica reprimida de esa manera, no tienen nada que ver con la democracia. Es inaceptable querer extranjerizar nuestra tierra. Y es igualmente inaceptable responder con palos y violencia a quienes salen a defenderla. Aguante Argentina, ¡falta menos!”.