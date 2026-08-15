sábado 15 de agosto de 2026 - Edición Nº4529

Política | 7 ago 2026

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Cascallares en la procesión por San Cayetano: “Se viven momentos muy difíciles”

“Hoy estamos en un lugar donde sólo están ayudando a organizar”, dijo al aludir a las fuerzas de seguridad, diferenciando la situación con la vivida en la víspera mientras se debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privas.

Renovada muestra de fe.
TAGS: PERONISMO, REPRESION, SAN CAYETANO, MARIANO CASCALLARES, PAZ PAN TRABAJO

En el marco de la procesión por San Cayetano, el diputado provincial de Unión por la Patria, Mariano Cascallares, puso de relieve que “se viven momentos muy difíciles” en el país y eso “se está reflejando en cada parroquia de cada distrito”.

“Todos los años, de una u otra manera, participamos de estos eventos. Es una fecha muy importante. Es un santo al que muchas veces nos toca agradecer y otras, como ésta, nos toca pedir”, puntualizó el intendente de Almirante Brown en uso de licencia.

En tanto, indicó en declaraciones a Radio Provincia que en la víspera estuvo “participando en la Plaza”, mientras en el Congreso se discutía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y criticó “la agresión” que desplegaron las fuerzas de seguridad sobre los manifestantes

“Es algo que vemos permanentemente”, lamentó, y diferenció que “hoy estamos en un lugar donde sólo están ayudando a organizar”.
 

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