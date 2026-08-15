Política | 7 ago 2026
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Cascallares en la procesión por San Cayetano: “Se viven momentos muy difíciles”
“Hoy estamos en un lugar donde sólo están ayudando a organizar”, dijo al aludir a las fuerzas de seguridad, diferenciando la situación con la vivida en la víspera mientras se debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privas.
En el marco de la procesión por San Cayetano, el diputado provincial de Unión por la Patria, Mariano Cascallares, puso de relieve que “se viven momentos muy difíciles” en el país y eso “se está reflejando en cada parroquia de cada distrito”.
“Todos los años, de una u otra manera, participamos de estos eventos. Es una fecha muy importante. Es un santo al que muchas veces nos toca agradecer y otras, como ésta, nos toca pedir”, puntualizó el intendente de Almirante Brown en uso de licencia.
En tanto, indicó en declaraciones a Radio Provincia que en la víspera estuvo “participando en la Plaza”, mientras en el Congreso se discutía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y criticó “la agresión” que desplegaron las fuerzas de seguridad sobre los manifestantes.
🇦🇷 Esta tarde nos movilizamos a la Plaza del Congreso en defensa de la Soberanía y el Patrimonio Nacional. #ArgentinaNoSeVende #LaPatriaseDefiende pic.twitter.com/KM9JWuX07K— Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) August 6, 2026
“Es algo que vemos permanentemente”, lamentó, y diferenció que “hoy estamos en un lugar donde sólo están ayudando a organizar”.