Encuesta clave en el Conurbano: Kicillof le gana a Milei en 21 municipios

Un minucioso estudio de opinión pública elaborado por la consultora CB Global Data entre el 1 y el 4 de agosto reveló el estado de la grieta política en el principal bastión electoral del país. Con una muestra de 14.741 casos distribuidos en los 24 principales municipios del Gran Buenos Aires, el informe confirmó que el Conurbano se consolida como el principal escollo territorial para la gestión de Javier Milei.

En el mano a mano directo entre los dos máximos referentes de la política nacional y provincial, el gobernador Axel Kicillof logró imponerse en imagen positiva sobre el Presidente en 21 de los 24 distritos relevados.

De acuerdo con el análisis del director de la consultora, Cristian Buttié, la brecha responde al impacto directo de la gestión cotidiana y la fragilidad del bolsillo en los sectores populares y de clase media baja de la provincia.

Los bastiones donde Kicillof arrasa: La mayor diferencia se registró en Florencio Varela , donde el Gobernador trepó al 54,4% de imagen positiva , sacándole 31 puntos de ventaja a Milei. El podio del mandatario bonaerense se completó con Almirante Brown (50,7%) y Avellaneda (50,5%) .

Los distritos donde se impuso Milei: El jefe de Estado nacional logró superar a Kicillof únicamente en tres municipios concentrados en la zona norte del GBA: Vicente López (43,5%), San Isidro —donde obtuvo su ventaja más holgada con un 42,8% de apoyo— y Tigre.

Ranking de intendentes: quiénes lideran y quiénes sufren el mayor rechazo

El informe de CB Global Data también actualizó la tabla de aprobación de los jefes comunales del Conurbano, mostrando cambios significativos en el lote de los intendentes con mejor y peor imagen ante sus propios vecinos.

El top 4 de los intendentes con mejor imagen

Federico Achával (Pilar): Lidera la nómina regional con un 60,3% de imagen positiva. Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas): Ocupó el segundo lugar del podio con un 60,1% de aprobación. Fernando Gray (Esteban Echeverría): Se ubicó en el tercer puesto con un 59,5%. Federico Otermín (Lomas de Zamora): Quedó cuarto con un 59,4% de imagen positiva y un diferencial neto favorable del +23,2%.

Los 3 intendentes con peor imagen

Gustavo Menéndez (Merlo): Encabeza el ranking de desaprobación en la región con un 56,6% de imagen negativa. Fernando Moreira (General San Martín): Ocupó el segundo lugar de rechazo con un 56,1%. Julián Álvarez (Lanús): Completó el lote inferior con un 55,4% de imagen negativa.

Subas y caídas destacadas del mes

El movimiento intermensual de la encuesta dejó dos datos relevantes sobre el humor social en los municipios:

La mayor suba del mes: La registró Eva Mieri en la conducción del municipio de Quilmes (en reemplazo de Mayra Mendoza ), quien escaló 5,1 puntos en su diferencial de imagen positiva respecto al mes anterior.

La mayor caída del mes: Correspondió a Fernando Moreira (General San Martín), tras sufrir un retroceso de 4,9 puntos en comparación con julio, lo que terminó hundiéndolo en el fondo de la tabla de gestión local.

Por último, el reporte de CB Global Data recordó que, si bien Milei preserva la delantera en la intención de voto general a nivel nacional, enfrenta advertencias de cara a un eventual escenario de balotaje, puesto que el 54,5% de los encuestados manifestó la preferencia por un cambio de rumbo político.