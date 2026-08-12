El analista político Hernán Madera se refirió a la competencia en las urnas que tendrá Javier Milei el año venidero y aludió a las chances tanto del peronismo como el PRO, fuerza que ya viene mostrando globos de ensayo con nombres propios..

Justamente en torno al eventual postulante de la fuerza amarilla, evaluó que “lo van a bajar antes de la elección” porque la secuencia de nombres impulsados por Mauricio Macri refleja una lógica de presión política.

“Macri primero se postuló él mismo, ‘yo voy a ser candidato’, lo dejó circular, después el gobernador (de Entre Ríos, Rogelio) Frigerio, una provincia importante, después el gobernador (de Chubut, Ignacio) Torres, una provincia más chica en población que Entre Ríos, y bueno, ahora Hernán Lacunza”, enumeró el periodista y consultor.

“¿Cuál es el mensaje de Macri? ¿Me necesitás para evitar el ballotage?”, inquirió y luego expuso queel objetivo sería fortalecer la posición negociadora del PRO para garantizar espacios de poder.

Asimismo, consignó en declaraciones a Canal E que la jefa del bloque oficialista en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, tiene posibilidades de imponerse dentro del espacio de centroderecha, aunque busca evitar una competencia interna desgastante.

“Patricia Bullrich no quiere llegar a esa instancia, quiere que esto se resuelva antes en una mesa en la que se reparten cosas”, aseguró.

“Los Macri sacaron 16 puntos en la ciudad de Buenos Aires, es un muy mal número”, mientras que Bullrich “tiene altas posibilidades de ganar la interna de la derecha”, contrastó Madera.

#Elecciones2027 🗳️⚖️ La interna peronista, las chances de ganar y el riesgo de “un segundo Alberto”



El analista político Hernán Madera (@herno7) analizó el escenario rumbo a las elecciones presidenciales de 2027 y sostuvo que el principal desafío del peronismo no pasa por… pic.twitter.com/uPtr9vEGQk — ANDigital (@ANDigitalOK) August 11, 2026

El peronismo

Respecto del Partido Justicialista, el analista político afirmó que el principal desafío sigue siendo resolver el liderazgo antes de las elecciones presidenciales. “El peronismo puede ganar la elección, lo que pasa es que antes hay que resolver la interna, alguien la tiene que ganar y otro la tiene que perder”, recalcó.

Finalmente, sostuvo en que la experiencia reciente demuestra que no es posible construir un liderazgo evitando la confrontación interna. “Para no ser un segundo Alberto vos tenés que derrotar a Cristina Kirchner, no hay otra salida”, sentenció.

