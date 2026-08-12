El mensaje en Instagram de Javier Milei a Lionel Messi tras la muerte de su padre

En medio del dolor que conmueve al deporte argentino y mundial, el presidente Javier Milei se volcó a sus plataformas digitales para brindarle un firme e histórico apoyo a Lionel Messi. La muerte de Jorge Messi, ocurrida a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario tras una dura y larga enfermedad, derivó en una profunda muestra de afecto por parte del jefe de Estado en su cuenta oficial de Instagram.

El mandatario nacional intervino en dos momentos clave para acompañar públicamente al ídolo popular, marcando una postura de respaldo absoluto ante la difícil situación personal que atraviesa el capitán de la Selección Argentina.

El primer posteo: "Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi"

#Messi 💔⚽ Estremecedora despedida de Leo Messi a su papá: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”



Lionel Messi conmovió al mundo del fútbol al publicar una extensa carta para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido recientemente a los 68 años. En un mensaje… pic.twitter.com/HVGJAMQuxx — ANDigital (@ANDigitalOK) August 12, 2026

El primer pronunciamiento en redes del Presidente tuvo lugar el pasado 8 de agosto, pocas horas después de que se confirmara la noticia del deceso del padre del futbolista. En esa oportunidad, Milei reposteó una historia con la consigna "Fuerza, capitán, estamos con vos".

En esa misma secuencia digital, el jefe de Estado no dudó en compartir una publicación en Instagram que ponía en valor el tremendo esfuerzo deportivo realizado por el atacante durante el Mundial 2026, mientras su padre agonizaba en el país, agregando un mensaje contundente contra las críticas históricas: "Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en Argentina".

La respuesta a la carta de despedida: "En el camino que elijas seguir"

La manifestación más profunda de Milei llegó este miércoles 12 de agosto de 2026, luego de que el propio futbolista rompiera el silencio. El astro rosarino publicó una desgarradora carta abierta de despedida para su padre, en la que confesó el sufrimiento mental y físico que vivió durante el último torneo ecuménico, el dolor de no haber podido despedirse lúcidamente de él y donde además sembró serias dudas sobre un eventual retiro de Messi del fútbol profesional.

Ante la vulnerabilidad expuesta por el deportista de 39 años, el Presidente reaccionó compartiendo la publicación del diez y dedicándole unas emotivas palabras en nombre del país: "¡Fuerza capitán! Gracias por la alegría y el orgullo que, tanto como a tu papá, nos diste a todos los argentinos. Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir".

Con esta última frase, el Presidente hizo un guiño directo a la incertidumbre que rodea el futuro profesional del capitán. La declaración pública reflejó el sentir de un país que acompaña al símbolo nacional en un momento decisivo de su vida personal y deportiva.