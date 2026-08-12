Un menor persiguió, apuntó y asaltó a un hombre en Caseros: “Me robó un nene”

Un impactante hecho de inseguridad volvió a sacudir al partido bonaerense de Tres de Febrero, en el Conurbano bonaerense oeste: Un menor de edad armado atacó a un hombre que caminaba por una calle, lo persiguió durante varios metros y finalmente le robó el teléfono celular, tras amenazarlo de muerte y apuntarle con el arma.

El episodio ocurrió alrededor de las 13.50 horas de ayer martes sobre la calle Juan de Garay, en una zona residencial de la localidad de Caseros, y fue registrado por cámaras de seguridad privadas.

Las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales por un detalle que sorprendió incluso a los propios vecinos: el delincuente era apenas un niño.

“Me robó un nene”: el dramático relato tras el violento asalto

Según testigos del hecho, el menor interceptó a la víctima mientras caminaba por la vereda y le apuntó con un arma de fuego para exigirle que le diera sus pertenencias.

En el video se observa cómo el hombre, intentando convencer al ladrón de que no tenía consigo ningún objeto de valor, se bajó el cierre del buzo para mostrarle que no llevaba una cadena de oro.

Acto seguido decidió escapar corriendo, pero el pequeño delincuente continuó persiguiéndolo mientras le apuntaba con el arma. Finalmente, ante las amenazas, la víctima se detuvo y el asaltante logró alcanzarlo para quitarle el teléfono celular antes de escapar.

#Policiales 🚨🔫 Caseros: un menor persiguió, apuntó y asaltó a un hombre: “Me robó un nene”



La inseguridad volvió a golpear en Caseros, partido de Tres de Febrero. Un hombre fue perseguido por un delincuente menor de edad, que lo interceptó a punta de pistola para robarle sus… pic.twitter.com/6axaL5FUnv — ANDigital (@ANDigitalOK) August 12, 2026

Sospechan que un adulto esperaba en un auto

De acuerdo con el relato de esos mismos vecinos, quienes presenciaron la brutal secuencia, el menor no actuó solo.

Los testigos aseguraron que el chico contaba con un automóvil de apoyo estacionado en la esquina y que el conductor sería un cómplice mayor de edad, encargado de facilitar la fuga tras el robo.

Esa hipótesis forma parte de la investigación para determinar si el niño era utilizado por una banda delictiva para cometer asaltos en la zona, sobre todo si se tiene en cuenta que otra cámara captó presumiblemente el chico subiendo a un Nissan Kicks oscuro frenado en la esquina, automóvil en el que habría logrado fugarse.

Preocupación por la inseguridad en Caseros

El caso generó una fuerte conmoción entre los vecinos de Caseros, quienes manifestaron su preocupación por la creciente participación de menores en hechos delictivos, por la violencia con la que actúan y por la ausencia de agente policiales y de inspectores de la Guardia Urbana, costoso servicio complementado desde la Municipalidad que hoy conduce Rodrigo Aybar pero cuya cabeza es Diego Valenzuela, flamante senador bonaerense.

Mientras la investigación del Departamento Judicial San Martín continúa para identificar al precoz ladrón y al resto de los involucrados, las imágenes del robo reavivaron el debate sobre la inseguridad en Tres de Febrero y la utilización de adolescentes e incluso niños para cometer delitos.

En los últimos meses desde distintos barrios del distrito vienen denunciando reiterados robos armados y reclamando mayores medidas de prevención.