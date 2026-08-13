Cristina Kirchner y la reunión peronista: “Me parece bien que se junten”

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado de la Nación, José Mayans, destacó el impacto de la cumbre peronista de este martes, vaticinó una unidad en el peronismo y reveló detalles de la conversación que mantuvo con la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Vimos el momento de que estaban todos con ganas de juntarse. Al principio iba a ser una reunión de una hora que empezó a las 20 y terminó casi a las 24 horas. Fue una reunión muy linda, muy buena, amable. Se saludaron Máximo y Axel, se dieron la mano, se abrazaron. Ha sido un saludo cordial”, reveló.

“Yo les agradecí a ellos por el acompañamiento que tuvimos la semana pasada en el Senado, y estuvimos hablando de la agenda legislativa que teníamos, en el tema presupuestario, en el tema zona fría, en el tema de las PASO”, enumeró en declaraciones a Perfil Radio.

Asimismo, explicó que “después habló cada uno. Habló Axel, hablaron todos los gobernadores, habló Máximo, habló Sergio. Cada uno teniendo la visión del país, las preocupaciones. En el caso de Axel, que explicó que se le debían casi 10.000 millones de dólares prácticamente en estos tres años, como dice: ‘No me deben a mí, le deben a la provincia’. Esto afecta a la política pública de la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, en materia de los municipios”.

La mirada de Cristina Fernández de Kirchner

En tanto, señaló que el lunes se reunió con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien “estuvimos trabajando por el tema legislativo, ella siempre está muy activa”.

#Peronismo 🤝✌️ Cónclave de unidad en el peronismo: Máximo, Massa y Kicillof acercaron posiciones



Los principales referentes del peronismo dieron una nueva señal de acercamiento político con una reunión clave en la Ciudad de Buenos Aires. Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo… pic.twitter.com/IfOWybFEGY — ANDigital (@ANDigitalOK) August 13, 2026

“Le comenté el tema. Me dijo: ‘Me parece bien que se junten. Me comentó Máximo que están trabajando en eso y me parece bien. Hay que preocuparse del problema de la gente’. Hablamos de este tema de la morosidad, hablamos de la agenda legislativa, pero ella tenía conocimiento de que se iba a producir el encuentro”, puntualizó el parlamentario formoseño.

Las PASO

“Los que se presenten sean bienvenidos y que haya una competencia sana de ideas, de ver cómo hacer para solucionar los problemas del gobierno de Milei, que son muy fuertes”, sumó el senador.

Del mismo modo, planteó que “que se considere como una especie de aporte, no un enemigo, a la persona que se presente como candidato. Esto fue un acuerdo también ahí: que se presente el que quiera, el que se sienta con ganas, porque de por sí ya es complejo presentarse como candidato a presidente, en un país que es vasto, hay que recorrerlo, hay que tener una idea clara. Ahora, sobre todo, tener en el equipo una idea de, digamos así, un frente común con otras fuerzas políticas”.

“Porque estuvo también Gerardo Zamora, Zamora de la Unión Cívica Radical, que también está hablando con otros gobernadores, con otros legisladores, para hacer también su aporte a esta causa que yo diría es nacional- Porque lo de Milei es absolutamente antipatria. Así que todos los que se quieran sumar, estamos totalmente de acuerdo y abiertos a hacerlo”, cerró el legislador justicialista.