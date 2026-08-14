Se filmó tomando whisky al volante en la Ruta 2 y le suspendieron la licencia

Un nuevo episodio de imprudencia extrema al volante generó indignación en redes sociales y derivó en una rápida sanción institucional. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación inmediata y la suspensión preventiva de la licencia de conducir a un hombre de 46 años que se filmó tomando whisky mientras manejaba a alta velocidad por la Ruta 2.

El hecho se conoció luego de que los propios ocupantes del vehículo subieran el material en formato de historias a la red social Instagram. Tras viralizarse las imágenes, el organismo nacional intervino de oficio e identificó al infractor gracias a las alertas enviadas por los usuarios.

#SeguridadVial 🥃🚗 Se filmó tomando whisky al volante en la Ruta 2, lo publicó en redes y le suspendieron la licencia



Un hombre de 46 años fue sancionado luego de viralizarse un video en el que se lo ve tomando whisky mientras conducía a alta velocidad por la Ruta 2 rumbo a la… pic.twitter.com/RlevLEbuwu — ANDigital (@ANDigitalOK) August 13, 2026

Brindis a alta velocidad y una burla a una tragedia vial

En los fragmentos difundidos se observa al conductor sosteniendo el volante con una mano mientras sostiene un vaso de whisky en la otra. En el asiento del acompañante, otra persona exhibe ante la cámara una botella de whisky importado (Jack Daniel's) y grita la frase "mirá lo que tengo". Segundos después, ambos chocan sus vasos en un brindis al tiempo que el automovilista pisa el acelerador y aumenta bruscamente la marcha en plena ruta.

Durante la grabación, los ocupantes pronunciaron a los gritos la frase "¡Si nos matamos, nos matamos!", en una clara imitación y burla hacia el caso de Ignacio "El Diente" Aróstegui, el joven que en noviembre de 2021 manejó alcoholizado por la costanera de Mar del Plata y terminó estrellando su auto contra un poste de luz en la zona de Cabo Corrientes.

Suspensión preventiva y canales de denuncia ciudadana

Debido a que el carnet de conducir del infractor está radicado en la Provincia de Buenos Aires, la ANSV gestionó la inhabilitación preventiva de manera conjunta con las autoridades jurisdiccionales para apartarlo de la circulación de forma inmediata.

Desde el organismo recordaron que las denuncias por alcohol al volante, maniobras temerarias o excesos de velocidad pueden realizarse de manera directa a través del Sistema de Reporte Vial Ciudadano mediante la línea de WhatsApp (11-2787-0000), un canal habilitado para procesar este tipo de infracciones graves mediante registros audiovisuales.