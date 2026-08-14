“Estamos peor que con Alberto”: la explosiva frase de un líder sindical contra Milei

El dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, que arrojó una suba del 2,1%, volvió a encender la mecha entre el Gobierno nacional y los gremios de la administración pública. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, lanzó una encendida crítica pública contra el presidente Javier Milei, poniendo en duda los avances del programa económico y lanzando severas advertencias sobre el rumbo del país.

"¿2,1%? ¿Y la inflación cero para cuándo, Presidente? ¡Hágase cargo!", comenzó expresando el titular de ATE a través de una publicación en sus redes sociales, donde cuestionó abiertamente la narrativa oficial sobre la desaceleración del costo de vida.

2,1%? Y LA INFLACIÓN CERO PARA CUÁNDO, PRESIDENTE? HÁGASE CARGO!!



ME HACE DECIR ALGO ARRIESGADO: YA PASÓ MÁS DE LA MITAD DE SU MANDATO Y ESTAMOS PEOR QUE CON ALBERTO!!



Ahora VIVIMOS AL DÍA Y ENDEUDADOS. Su persistente inflación sigue LICUANDO SALARIOS Y JUBILACIONES, mientras… pic.twitter.com/ECr99oaKrC — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) August 13, 2026

La comparación con la gestión anterior y el impacto en los salarios

En uno de los tramos más picantes de su descargo, el dirigente sindical apeló a una comparación política directa con la gestión previa de Gobierno. "Me hace decir algo arriesgado: ya pasó más de la mitad de su mandato y estamos peor que con Alberto", lanzó Aguiar.

#Precios 📊💸 La inflación volvió a subir en julio, fue del 2,1 % y superó el piso esperado



El INDEC informó que la inflación de julio fue del 2,1 %, una cifra que marcó una aceleración respecto del 1,9 % registrado en junio y cortó la racha de tres meses consecutivos de… pic.twitter.com/47fNUiFIgX — ANDigital (@ANDigitalOK) August 13, 2026

Según el análisis del gremialista, el esquema económico actual golpea de forma directa el bolsillo de los asalariados y los sectores vulnerables mientras beneficia a los sectores concentrados de la economía:

Pérdida del poder adquisitivo: Aseguró que los trabajadores viven "al día y endeudados" debido a una inflación persistente que "sigue licuando salarios y jubilaciones".

Impacto en los servicios: Denunció que rubros esenciales como las tarifas de luz y gas, el transporte público, los servicios y la nafta registran incrementos que "sistemáticamente se ubican por encima del promedio general".

Costo social: Consideró que "nunca en democracia frente a un ajuste se pagó un costo social tan alto", acusando al Ejecutivo de expulsar a vastos sectores de la población hacia la pobreza.

Acusaciones por la metodología del INDEC

#Inflación 📉🛒 Canasta básica: una familia necesitó más de un millón y medio de pesos en julio para no ser pobre



El INDEC informó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $ 1.564.716 durante julio de 2026 para no quedar por debajo de la línea de pobreza. El valor de… pic.twitter.com/4huhEVHyVw — ANDigital (@ANDigitalOK) August 13, 2026

El titular de ATE también apuntó directamente contra la transparencia de las estadísticas oficiales dictaminadas por el INDEC. Aguiar acusó al Poder Ejecutivo de haber frenado la implementación de un nuevo esquema de medición de precios con el objetivo de maquillar la realidad socioeconómica.

"Está claro que su decisión de no autorizar una nueva metodología de medición es para seguir robándonos", arremetió el sindicalista, quien cerró su mensaje vaticinando un desgaste acelerado en la imagen pública del oficialismo: "Lo que sí baja es el apoyo popular a su gestión. ¡Está cada vez más cerca el final, se va a terminar tanta impunidad!".