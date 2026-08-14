viernes 14 de agosto de 2026 - Edición Nº4528

Gremiales | 13 ago 2026

INFLACIÓN Y MALESTAR

“Estamos peor que con Alberto”: la explosiva frase de un líder sindical contra Milei

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó una dura embestida contra el Presidente luego de que el INDEC confirmara que la inflación de julio fue del 2,1%. El dirigente acusó al Ejecutivo de licuar salarios, multiplicar la pobreza y manipular las mediciones oficiales.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
TAGS: JAVIER MILEI, INFLACIóN, POBREZA, ATE, SALARIOS, RODOLFO AGUIAR

El dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, que arrojó una suba del 2,1%, volvió a encender la mecha entre el Gobierno nacional y los gremios de la administración pública. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, lanzó una encendida crítica pública contra el presidente Javier Milei, poniendo en duda los avances del programa económico y lanzando severas advertencias sobre el rumbo del país.

"¿2,1%? ¿Y la inflación cero para cuándo, Presidente? ¡Hágase cargo!", comenzó expresando el titular de ATE a través de una publicación en sus redes sociales, donde cuestionó abiertamente la narrativa oficial sobre la desaceleración del costo de vida.

La comparación con la gestión anterior y el impacto en los salarios

En uno de los tramos más picantes de su descargo, el dirigente sindical apeló a una comparación política directa con la gestión previa de Gobierno. "Me hace decir algo arriesgado: ya pasó más de la mitad de su mandato y estamos peor que con Alberto", lanzó Aguiar.

Según el análisis del gremialista, el esquema económico actual golpea de forma directa el bolsillo de los asalariados y los sectores vulnerables mientras beneficia a los sectores concentrados de la economía:

  • Pérdida del poder adquisitivo: Aseguró que los trabajadores viven "al día y endeudados" debido a una inflación persistente que "sigue licuando salarios y jubilaciones".

  • Impacto en los servicios: Denunció que rubros esenciales como las tarifas de luz y gas, el transporte público, los servicios y la nafta registran incrementos que "sistemáticamente se ubican por encima del promedio general".

  • Costo social: Consideró que "nunca en democracia frente a un ajuste se pagó un costo social tan alto", acusando al Ejecutivo de expulsar a vastos sectores de la población hacia la pobreza.

Acusaciones por la metodología del INDEC

El titular de ATE también apuntó directamente contra la transparencia de las estadísticas oficiales dictaminadas por el INDEC. Aguiar acusó al Poder Ejecutivo de haber frenado la implementación de un nuevo esquema de medición de precios con el objetivo de maquillar la realidad socioeconómica.

"Está claro que su decisión de no autorizar una nueva metodología de medición es para seguir robándonos", arremetió el sindicalista, quien cerró su mensaje vaticinando un desgaste acelerado en la imagen pública del oficialismo: "Lo que sí baja es el apoyo popular a su gestión. ¡Está cada vez más cerca el final, se va a terminar tanta impunidad!".

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