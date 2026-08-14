Explosiva reaparición de Carrió: “Macri quiere ser muy rico de nuevo”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, opinó sobre la reunión convocada en Casa Rosada para acercar posiciones entre el PRO y La Libertad Avanza, promovida por Mauricio Macri y Karina Milei.

Al aludir a este encuentro encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la exlegisladora advirtió que “hay intereses económicos muy poderosos” en juego y apuntó a la figura del empresario Nicolás Caputo, pues “es un actor central del sistema político que también rigió Juntos por el Cambio”.

“Es por eso que Macri se apresta a ir rápidamente a hablar con Karina”, acotó, para luego dar cuenta que “hay momentos en que ‘Nicky’ maneja al propio Mauricio Macri y Mauricio Macri quiere ser muy rico de nuevo”.

#Elecciones2027 💥🗣️ Explosiva reaparición de Carrió: “Mauricio Macri quiere ser muy rico de nuevo”



La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, reapareció con fuertes críticas al nuevo acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza. En una entrevista radial, sostuvo que… pic.twitter.com/1ejwhagJsa — ANDigital (@ANDigitalOK) August 14, 2026

Consultada por el rol del jefe de la bancada PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, Carrió consignó que “expresa, por una parte, a PRO y, por otra, una asociación ilícita de carácter transversal que une a todos los partidos”.

“Ritondo es amigo de Sergio Massa, de la AFA también, todo lo que se te ocurra se une”, arremetió Lilita en declaraciones a Buenas Tardes China.

Acto seguido, puso de relieve una experiencia poco grata en los tiempos de JxC: “Yo fui muy perseguida por mi propio gobierno con operaciones terribles sobre todo a través de Ritondo, de Rogelio Frigerio”.

También aludió al acuerdo político que sostuvo con Mauricio Macri: “Yo tuve que hacer una alianza obligada por una sociedad. Tenía claro que la continuidad del kirchnerismo nos convertía en Venezuela. Tuve que hacer ese esfuerzo, me costó seis meses de llanto”.

“Milei es un empleadito y bufón de Trump”



👉🏻 Elisa Carrió, en directo en Buenas Tardes China, habló sobre ciencia y tecnología nuclear y el rumbo del Gobierno de Milei, al que acusó de “destruir una nación”. pic.twitter.com/sxaVKI2baQ — BuenasTardesChina (@BTChina_) August 14, 2026

“Fue un acuerdo supra-ético. Acompañé, denuncié lo que tuve que denunciar, paré lo que pude, avisé... pero las personas son lo que son”, remató.