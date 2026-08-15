Cerró la textil Will Der S.A. en Pacheco y Las Flores: hay más de 140 trabajadores despedidos

Una nueva señal de alarma sacude al sector industrial bonaerense. La empresa Will Der S.A., proveedora clave de indumentaria deportiva para marcas internacionales como Adidas, Puma, Lacoste y Salomon, confirmó el cierre definitivo de sus dos plantas productivas en General Pacheco (partido de Tigre) y Las Flores, dejando a más de 140 trabajadores en la calle.

El desenlace ocurrió de manera abrupta a comienzos de esta semana y escaló en tensión no solo por el impacto social, sino por las irregularidades denunciadas por los empleados y las polémicas declaraciones de los empresarios a cargo, entre los que figura como socio el exentrenador de Los Pumas, Santiago Phelan.

Portones con candado y despidos por WhatsApp

El conflicto tuvo su epicentro en la planta principal de General Pacheco, una nave moderna inaugurada en 2022 donde se despachaban hasta 2.500 prendas diarias. Cerca de 120 operarios que se presentaron a cumplir su jornada laboral se encontraron con los portones cerrados con candado y la presencia de seguridad privada bloqueando el ingreso.

#Crisis 🏭📉 “Tormenta catastrófica” en las PyMEs: más concursos preventivos y endeudamiento



La crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas argentinas sigue profundizándose. Desde Industriales PyMEs Argentinos (IPA) advirtieron que el crecimiento de los concursos… pic.twitter.com/XZDuMNTC55 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 10, 2026

A la paralización de la actividad se sumó un complejo "limbo legal" denunciado por los delegados gremiales:

Sin telegramas oficiales: Los trabajadores aseguraron que no recibieron notificaciones formales de desvinculación vía correo.

Mensajes contradictorios: El viernes anterior al cierre, uno de los socios, Armando Anasal, les comunicó verbalmente que la fábrica no operaría más. Sin embargo, el sábado un mensaje masivo de WhatsApp enviado por el abogado de la empresa adujo que el personal estaba "suspendido" y no despedido.

Indemnizaciones recortadas: Mientras en la sede de Las Flores se prometieron liquidaciones según la ley, en Tigre los empleados denunciaron ofertas de retiros voluntarios que alcanzan apenas el 50% de la indemnización legal, sumado a sueldos y vacaciones adeudadas.

Ante este panorama, el personal se declaró en estado de asamblea permanente, solicitó la intervención urgente del Ministerio de Trabajo bonaerense y convocó a una movilización de protesta.

La trastienda del quiebre: importaciones, consumo y un mensaje político

Al momento de explicar los motivos de la quiebra, la conducción de Will Der S.A. argumentó una asfixia financiera generada por el rumbo económico nacional. La combinación de la apertura de importaciones y la caída del consumo interno volvió inviable la confección local de ropa técnica deportiva para firmas de primera línea y clubes del fútbol argentino como Vélez Sarsfield, Deportivo Morón y Estudiantes de La Plata.

El hecho tomó gran repercusión pública debido al descargo de uno de los dueños frente a la plantilla. Visiblemente quebrado en llanto ante los operarios, responsabilizó de forma directa a la gestión del presidente Javier Milei por el colapso del sector industrial y cerró con una frase categórica: "La próxima piensen a quién votan".

Tras el desmantelamiento de las sedes de Tigre y Las Flores, el grupo empresario únicamente mantiene activas una fábrica de medias en Malvinas Argentinas y la sucursal Rocotex en Catamarca, dejando un tendal de incertidumbre sobre el futuro de la industria textil en la región.