martes 18 de agosto de 2026 - Edición Nº4532

Economía | 18 ago 2026

COSTO DE VIDA

Según el INDEC, criar a un hijo cuesta casi $700 mil por mes

El organismo oficial dio a conocer los valores para cubrir alimentos, bienes, servicios y tareas de cuidado en la niñez y la adolescencia. En el tramo de 6 a 12 años, la canasta alcanzó los $697.268. Cuánto se necesitó para cada franja etaria.

Cuidar a un niño de entre 6 y 12 años rozó el piso de los $700 mil mensuales.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este martes los datos oficiales correspondientes a la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. El reporte técnico determina que el costo total de mantener y cuidar a un niño de entre 6 y 12 años rozó el piso de los $700 mil mensuales, posicionándose como la etapa con mayor exigencia financiera para los hogares.

Según las cifras difundidas por el organismo conducido por el Estado nacional, los montos mensuales varían según la edad de los menores:

  • Menores de 1 año: $545.683

  • De 1 a 3 años: $649.935

  • De 4 a 5 años: $554.646

  • De 6 a 12 años: $697.268

La división del costo: bienes, servicios y tiempo de cuidado

La metodología aplicada por el INDEC contempla dos grandes componentes para medir el esfuerzo económico de la crianza: el costo directo de los consumos básicos y la valorización monetaria del tiempo dedicado al cuidado.

1. Costo de bienes y servicios

Para este cálculo se toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires —que fija el umbral de la pobreza—, ajustada a las necesidades nutricionales, vestimenta, educación, transporte, salud y vivienda de cada etapa.

En julio, este componente registró las siguientes marcas:

  • Menores de 1 año: $177.233

  • De 1 a 3 años: $228.850

  • De 4 a 5 años: $291.467

  • De 6 a 12 años: $361.566

2. Costo del cuidado

Evalúa la cantidad de horas teóricas requeridas para atender a los menores según su edad. El valor hora se calcula tomando como parámetro la remuneración por hora de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del régimen del personal de casas particulares.

Durante el mes analizado, la valorización de las horas de cuidado representó:

  • Menores de 1 año: $368.450

  • De 1 a 3 años: $421.086

  • De 4 a 5 años: $263.179

  • De 6 a 12 años: $335.702

Impacto clave en la Justicia de Familia

Más allá de su valor estadístico como indicador del costo de vida, la canasta de crianza es una herramienta de referencia obligada para el Poder Judicial. Los juzgados de familia utilizan estos montos oficiales como un parámetro objetivo y actualizado para la resolución de litigios por la fijación o actualización de cuotas alimentarias.

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