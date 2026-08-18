Según el INDEC, criar a un hijo cuesta casi $700 mil por mes

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este martes los datos oficiales correspondientes a la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. El reporte técnico determina que el costo total de mantener y cuidar a un niño de entre 6 y 12 años rozó el piso de los $700 mil mensuales, posicionándose como la etapa con mayor exigencia financiera para los hogares.

Según las cifras difundidas por el organismo conducido por el Estado nacional, los montos mensuales varían según la edad de los menores:

Menores de 1 año: $545.683

De 1 a 3 años: $649.935

De 4 a 5 años: $554.646

De 6 a 12 años: $697.268

#DatoINDEC

La canasta de crianza durante julio de 2026 se valorizó en:

- $545.683 para menores de 1 año.

- $649.935 para infantes de 1 a 3 años.

- $554.646 para los tramos de 4 y 5 años.

- $697.268 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.

🔗 https://t.co/P20PxB6FKE pic.twitter.com/7Jv9JBBlzh — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 18, 2026

La división del costo: bienes, servicios y tiempo de cuidado

La metodología aplicada por el INDEC contempla dos grandes componentes para medir el esfuerzo económico de la crianza: el costo directo de los consumos básicos y la valorización monetaria del tiempo dedicado al cuidado.

1. Costo de bienes y servicios

Para este cálculo se toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires —que fija el umbral de la pobreza—, ajustada a las necesidades nutricionales, vestimenta, educación, transporte, salud y vivienda de cada etapa.

En julio, este componente registró las siguientes marcas:

Menores de 1 año: $177.233

De 1 a 3 años: $228.850

De 4 a 5 años: $291.467

De 6 a 12 años: $361.566

2. Costo del cuidado

Evalúa la cantidad de horas teóricas requeridas para atender a los menores según su edad. El valor hora se calcula tomando como parámetro la remuneración por hora de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del régimen del personal de casas particulares.

Durante el mes analizado, la valorización de las horas de cuidado representó:

Menores de 1 año: $368.450

De 1 a 3 años: $421.086

De 4 a 5 años: $263.179

De 6 a 12 años: $335.702

Impacto clave en la Justicia de Familia

Más allá de su valor estadístico como indicador del costo de vida, la canasta de crianza es una herramienta de referencia obligada para el Poder Judicial. Los juzgados de familia utilizan estos montos oficiales como un parámetro objetivo y actualizado para la resolución de litigios por la fijación o actualización de cuotas alimentarias.