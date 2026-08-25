ATE rechazó el aumento salarial del Gobierno y prepara medidas de fuerza

La tensión entre la gestión de Javier Milei y los trabajadores del sector público volvió a escalar en las últimas horas. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó de manera categórica la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo nacional en la mesa paritaria y anunció que prepara un plan de lucha con protestas a nivel nacional.

El ofrecimiento del Gobierno contemplaba un esquema de incrementos escalonados para la última etapa del año: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre (con un promedio cercano al 1,7% mensual), sumado a una suma fija no remunerativa por única vez de $80.000 a abonarse en el último mes del año.

La dura respuesta de Rodolfo Aguiar: "Una tomada de pelo"

Tras el rechazo formal de la oferta, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, apuntó duramente contra el Poder Ejecutivo y cuestionó el rol de otros sectores sindicales.

"Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero. Con la ayuda de UPCN, el presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público. Después de la firma, deben estar festejando juntos", lanzó el dirigente estatal.

Aguiar puso el foco en el deterioro sostenido del poder adquisitivo frente al costo de vida y descalificó el bono extraordinario anunciado por la Casa Rosada:

Pérdida frente a la inflación: "Para nosotros esta negociación es inaceptable. Se trata nuevamente de incrementos por debajo de la inflación y bonos por única vez en diciembre que no sirven para nada" .

Crítica al bono extraordinario: "Es una tomada de pelo. El bono no alcanza ni siquiera para llenar un tanque de nafta. Y si lo imaginamos a fin de año, no va a alcanzar ni para un alfajor. No queda ninguna duda, después de esta paritaria los estatales estamos mucho peor que antes".

URGENTE!!

NUEVA PARITARIA BAJO LA INFLACIÓN: ATE RECHAZÓ EL 1,7% MENSUAL Y DEFINE MEDIDAS DE FUERZA!!



MILEI ESTÁ MÁS CERCA DE LOGRAR LA PARITARIA CERO QUE LA INFLACIÓN CERO!!



Con la ayuda de UPCN, el presidente @JMilei cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el… pic.twitter.com/ymiJZ6A1HJ — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) August 25, 2026

Plenario federal y definición del plan de lucha

Ante el rechazo consumado en las negociaciones paritarias, la conducción nacional de ATE confirmó que en las próximas horas formalizará la convocatoria a un plenario federal de delegados para la semana entrante, donde se votarán las medidas directas de fuerza.

El titular del gremio dejó en claro que endurecerán la postura sindical frente al ajuste de las cuentas públicas: