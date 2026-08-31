La Iglesia advirtió por el desinterés libertario ante el creciente endeudamiento familiar

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, reclamó una intervención concreta de las autoridades nacionales para paliar el drama de la morosidad familiar, una situación que está en el centro del debate público desde hace semanas, minimizada por el Gobierno.

“Familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”, graficó el prelado en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

En este sentido, sostuvo que “alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar”.

“Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”, diferenció Colombo.

El Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina @MarceloDColombo se refirió a la situación de los deudores morosos. #PrimeroMendoza pic.twitter.com/tmDVbI5obc — Radio Mitre Mendoza (@radiomitremza) August 28, 2026

Acto seguido, manifestó que “lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir: ‘No nos interesa o que se arreglen’”, pues “ponerse en deudas para sacrificar algún ítem necesario” de la canasta básica “para tener alguna situación de poder satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo, las consecuencias”.

La visita de León XIV

Por otra parte, afirmó que “hay muchísimo interés” por la visita del Papa León XIV a la Argentina. “Estamos recibiendo mensajes de distintos sectores, distintos grupos con la inquietud inclusive el deseo de encontrarlo de manera específica, formal y el tiempo es muy breve, no va a ser posible a cada colectivo que pide un encuentro concederle una audiencia”, explicó.

“No es posible materialmente porque además el desplazamiento de mucha gente entorno al Papa, las delegaciones que están con él, la seguridad, los periodistas, los obispos, es un montón de gente en permanente movimiento, pero sí hay muchas personas que nos escriben y sectores en distintos tipos de interés, en general se nota una gran inquietud y además tenemos mucha gente de la misma iglesia que nos pedía ver qué convenía más si ir a Córdoba, a Buenos Aires. Córdoba, me decían hoy que ya no hay pasajes para esos días”, graficó.

Sobre el conocimiento de la situación argentina por parte del líder de la Iglesia Católica, puso de relieve que “en general es un hombre muy informado de todo lo que sucede en el mundo, no tanto por nosotros sino por la información que le llega a través de la secretaría de Estado que es el organismo que se vincula fuertemente con esas maneras de enterarse de lo que sucede en otros países”.

“De parte nuestra podemos poner en común algunos elementos en general tanto de la Iglesia como de la sociedad y mostrar esta realidad dinámica que la es la Argentina y la necesidad que tenemos de ir generando un nuevo modelo de convivencia, una necesidad de un mayor encuentro entre los argentinos”, cerró.