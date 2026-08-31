Sergio Berni: “La candidata del justicialismo para 2027 es Cristina Kirchner”

De cara al escenario electoral hacia 2027, las distintas vertientes del peronismo comenzaron a fijar postura y proponer nombres para la futura contienda presidencial. En ese marco, el presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni, ratificó su alineamiento con el kirchnerismo y lanzó una contundente definición sobre el futuro del espacio.

“El justicialismo tiene su propia candidata: Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo el legislador provincial durante una entrevista televisiva en A24.

Confianza en la vía internacional para revertir la inhabilitación judicial

Cristina enfrenta una condena que merece ser revisada: no existe una sola prueba testimonial, documental ni pericial que demuestre su responsabilidad.



Tenemos plena confianza en las instancias internacionales y en una resolución que permita que pueda ser candidata. pic.twitter.com/zNTVsr2SGk — Sergio Berni (@SergioBerniArg) August 31, 2026

Al ser consultado sobre la condena que pesa sobre la expresidenta en la causa Vialidad y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, Berni manifestó su optimismo respecto a la presentación efectuada por la defensa de la exmandataria ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El senador remarcó que los tratados internacionales suscritos por la Argentina cuentan con jerarquía constitucional:

"Tenemos plena confianza en la resolución de un fallo internacional que habilite a Cristina a poder ser candidata. Un fallo a nivel internacional que prevea esa posibilidad no es alocado. De hecho, ha sucedido varias veces".

En esa línea, Berni cuestionó los fundamentos del fallo judicial y exigió su revisión: "Todos sabemos que no hay una sola prueba testimonial, documental ni pericial que demuestre la responsabilidad que tiene Cristina".

El mapa de candidatos en la interna del peronismo

Al analizar el tablero político de cara al armado para 2027, el dirigente bonaerense delimitó los referentes que hoy encabezan cada una de las corrientes dentro del frente:

Frente Renovador: Liderado por Sergio Massa .

Patria Grande: Encabezado por Juan Grabois .

Movimiento Derecho al Futuro: Espacio referenciado en el gobernador Axel Kicillof .

Partido Justicialista: Representado por Cristina Fernández de Kirchner.

Con este esquema, Berni reafirmó que, a pesar de las dinámicas y expresiones de los distintos sectores aliados, la conducción y la candidatura principal del PJ deben recaer en la expresidenta.