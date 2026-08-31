“Te amamos infinito”: la emotiva carta de Antonela a Messi

El histórico retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina continúa generando reacciones cargadas de sentimiento y trascendencia internacional. Luego de que sus compañeros de la Scaloneta invadieran las redes sociales con mensajes de agradecimiento, su esposa, Antonela Roccuzzo, compartió una extensa y conmovedora carta pública en su cuenta oficial de Instagram para rendirle tributo al capitán albiceleste.

La rosarina reaccionó en primera instancia al video oficial publicado por Leo con un breve comentario: "Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito". Horas más tarde, profundizó sus palabras con un texto acompañado por imágenes que repasan la trayectoria del diez junto a sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

"Te vi sufrir, caer y levantarte": la resiliencia detrás del éxito

#Messi 🇦🇷💔 “Me vacié”: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina



Una noticia que marca el final de una era. Lionel Messi confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Selección argentina, poco más de un mes después del Mundial 2026. “Fue una decisión que… pic.twitter.com/VFv60WnCrp — ANDigital (@ANDigitalOK) August 31, 2026

En la primera parte de su escrito, Antonela puso en valor los momentos difíciles que le tocó atravesar al rosarino durante los 21 años de carrera vistiendo la camiseta nacional antes de la consecución de los títulos ecuménicos:

"Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas".

El legado de Lionel Messi para sus hijos Thiago, Mateo y Ciro

Uno de los tramos más emotivos del mensaje se centró en el impacto educativo y familiar que tuvo la perseverancia del capitán sobre sus hijos, quienes lo acompañaron en cada uno de los estadios hasta la consagración en la Copa del Mundo:

"Hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo".

Para cerrar, Roccuzzo dejó una reflexión sobre el valor histórico de su trayectoria deportiva e institucional:

"Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito".

El impacto en redes y los homenajes en marcha

La publicación de Antonela alcanzó millones de interacciones a los pocos minutos de ser subida, transformándose en una de las tendencias principales del día.

Mientras tanto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanza en la logística de un partido tributo en el país para que el público local pueda brindarle un homenaje final en cancha al número diez, quien continuará su carrera deportiva de clubes en el Inter Miami de la MLS.