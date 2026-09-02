El Frente Renovador agita la candidatura presidencial de Sergio Massa en 2027: “Es el indicado”

El Frente Renovador comenzó a mover sus fichas en el escenario político de cara al próximo turno electoral. El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y dirigente de extrema confianza del tigrense, Alexis Guerrera, respaldó el paso de Sergio Massa por el Ministerio de Economía y proyectó formalmente su figura como el liderazgo capacitado para encabezar el espacio en 2027.

Durante una revisión sobre la coyuntura nacional, el legislador trazó un contrapunto entre el programa económico que lleva adelante el presidente Javier Milei y las medidas adoptadas en la etapa previa. En esa línea, sostuvo que Massa asumió en un contexto de altísima complejidad y optó por resguardar los ingresos familiares a través de la continuidad de subsidios al transporte y las tarifas.

"Era con la gente adentro o con la gente afuera. Era con inflación, pero con las heladeras llenas", afirmó Guerrera, señalando que la gestión actual registra índices inflacionarios similares pero bajo un escenario de devaluación y congelamiento de paritarias.

Contraste económico y la figura de "estadista"

Guerrera advirtió en declaraciones a El Bunker sobre el impacto del ajuste del Gobierno nacional, asegurando que la quita de subsidios y la pérdida de poder adquisitivo conducen a una economía "reprimarizada" y a un deterioro progresivo de la clase media, con un desenlace que calificó como "mucho más caótico".

Frente a esa perspectiva, el referente pintense reivindicó el volumen político y la capacidad técnica del ex candidato presidencial para liderar una etapa de reconstrucción:

Gestión y conducción: Definió a Sergio Massa como un "estadista" que priorizó el sostenimiento del consumo en momentos críticos.

Proyección opositora: Fue contundente al asegurar que el líder del Frente Renovador "es el hombre indicado para revertir" las consecuencias del actual modelo económico.

#Elecciones2027 🗳️🔥 El Frente Renovador agita la candidatura presidencial de Massa para 2027: “Es el indicado”



El Frente Renovador empezó a mover sus fichas de cara a las elecciones de 2027. Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense y dirigente… pic.twitter.com/3ycHE6pMme — ANDigital (@ANDigitalOK) September 2, 2026

Elecciones 2027: PASO, interna con Axel Kicillof y la gobernación bonaerense

De cara a la reconfiguración de la oposición, Guerrera defendió el uso de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como la herramienta adecuada para ordenar las conducciones dentro del peronismo y resolver las candidaturas.

En ese sentido, el diputado bonaerense no descartó una eventual contienda en las urnas entre Sergio Massa y el gobernador Axel Kicillof, planteando que la competencia podría darse a nivel nacional mientras se alcanzan acuerdos en los armados territoriales.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que el exministro compita por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Guerrera prefirió no descartarlo, aunque ratificó la ambición de fondo de su espacio: "Massa mantiene una vocación inclaudicable de ser Presidente de la Nación, combinada con un compromiso permanente con los bonaerenses y la unidad del peronismo".