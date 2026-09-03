¿Habrá feriado nacional por la visita del Papa León XIV a la Argentina?

Ante la confirmación de la histórica gira del Papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre de 2026, comenzó a debatirse en los despachos oficiales la posibilidad de dictar un esquema de días no laborables o un feriado extraordinario. El reclamo cobró fuerza tras la solicitud formal realizada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires para declarar asueto el lunes 11 de noviembre, fecha en la que el Pontífice encabezará la ceremonia central en Luján.

El pedido, fundamentado por el gobernador Axel Kicillof junto a intendentes de la región de Luján y el conurbano, responde de manera directa a la complejidad logística y de seguridad que generará el desplazamiento de más de un millón de fieles hacia la zona oeste.

#Expectativa 🙏⛪ Mega operativo para la Peregrinación a Luján antes de la llegada del Papa León XIV



El Gobierno bonaerense comenzó a coordinar el despliegue para la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que se realizará el 3 y 4 de octubre. Axel Kicillof reunió a ministros,… pic.twitter.com/dC7mB3TXVB — ANDigital (@ANDigitalOK) September 3, 2026

Qué opciones evalúa la Casa Rosada

La administración nacional se encuentra analizando el alcance que podría tener la medida para mitigar el impacto en el tránsito sin afectar la actividad productiva:

Asueto administrativo nacional: Permitiría desobligar al personal de la administración pública central sin paralizar el sector privado.

Feriado regional o local: Declarar la restricción exclusivamente para el ámbito bonaerense o de los municipios de la zona oeste del conurbano afectados por los cortes de ruta.

Días no laborables: Opción de carácter Optativo para el comercio e industria, similar a otras conmemoraciones religiosas.

En paralelo, en el Congreso de la Nación avanza un proyecto de ley presentado por el diputado Jorge Taiana, con el respaldo de más de 20 legisladores, que propone declarar días no laborables los días 9, 10 y 11 de noviembre a nivel nacional para acompañar todo el recorrido papal.

El itinerario confirmado de la gira en Argentina

La delegación de avanzada del Vaticano dejó trazado el cronograma tentativo de actividades para las tres jornadas de la visita:

Lunes 9 de noviembre (CABA y GBA): Misa masiva sobre la Avenida del Libertador (altura Monumento a los Españoles) y visitas de impacto social al Cottolengo Don Orione de Claypole y al penal de Devoto. El Papa pernoctará en la Nunciatura Apostólica.

Martes 10 de noviembre (Córdoba): Traslado a la provincia mediterránea como punto estratégico en el centro del país para facilitar el acceso de las provincias del norte.

Miércoles 11 de noviembre (Luján): Cierre de la gira con la celebración litúrgica central en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Con hoteles al 100% de reserva, se prevé el inicio de las concentraciones desde la noche previa sobre la Autovía 7.

Vacaciones suspendidas y comando unificado de seguridad

Debido al despliegue de seguridad que demandarán las tres sedes principales, el Ministerio de Seguridad de la Nación constituyó un comando unificado junto a la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense. Como medida preventiva extraordinaria, se suspendieron las licencias y vacaciones de la totalidad del personal policial afectado al operativo durante esa semana.